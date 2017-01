Texas: Migrarán más a EU si cae el empleo en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si la economía estadounidense crece y la mexicana se estanca, volverán a dispararse las llegadas de personas indocumentadas a Estados Unidos, advierte un estudio de la Reserva Federal de Dallas.



El informe titulado Trabajadores mexicanos no autorizados en Estados Unidos: flujos recientes y posibles escenarios futuros, alerta que los flujos de migrantes sin papeles pueden aumentar a niveles no vistos desde hace una década.



En 2014 habrían llegado a Estados Unidos menos de 100 mil nuevos trabajadores mexicanos no autorizados.



“Un mayor crecimiento económico de EU aumentaría las entradas no autorizadas. Si los salarios reales aumentan 1% al año (frente a su promedio de 0.4% desde 2010-14) y el empleo 2.5% al año (frente a 1.8%), las entradas previstas serían de unas 300 mil por año”, indica el documento.



El debilitamiento del crecimiento económico mexicano también impulsaría las entradas no autorizadas a la Unión Americana, aunque los efectos serían menores que los generados por un sólido crecimiento económico estadounidense.



“Si el salario real de los mexicanos se mantuviera sin cambios durante los próximos 15 años (frente a su crecimiento promedio de 0.7% entre 2010 y 2014) y el empleo aumentara 1% al año (frente a 17%), se prevé que las entradas no autorizadas sean de 160 mil al año”.



En el supuesto de que los salarios reales y el empleo, tanto en México como en EU, continúen creciendo a las tasa anuales promedio de 2010-2014, el análisis pronostica una afluencia anual de alrededor de 100 mil migrantes en 2029.



El documento fechado en enero de este año, estima en EU viven alrededor de 11 millones de migrantes sin papeles, de los cuales entre 5.6 y 6 millones son mexicanos.



Sostiene que las dificultades para entrar y permanecer legalmente en el país son una causa importante de la migración no autorizada. De las 140 mil visas de trabajo emitidas, sólo 5 mil son otorgadas anualmente a trabajadores no calificados.



Señala que los indocumentados no desempeñan un papel trivial en la economía estadounidense: representan alrededor de 5% de la fuerza laboral; y constituyen en la agricultura, la construcción y la hospitalidad, 16%, 12% y 7% respectivamente.



“La reducción de la inmigración no autorizada sin crear un medio legal para que los empleadores contraten trabajadores extranjeros crearía una tensión económica en estos sectores”, indica el estudio.



“(Pero) antes de incorporar legalmente nuevos trabajadores poco cualificados, tiene más sentido crear vías para que los inmigrantes no autorizados que están aquí reciban permiso legal para trabajar. Además de su tamaño, los inmigrantes que están aquí probablemente son más productivos, porque están más familiarizados con las costumbres y el mercado, tienen experiencia de trabajo y hablan un mejor inglés”.



Las llegadas ilegales procedentes de México han ido a la baja desde 2007, como consecuencia del crecimiento económico, la caída demográfica y el refuerzo de la vigilancia en la frontera estadounidense.



En los periodos previos, entre 1990-2000 y 200-2007, los arribos se estimaron en 466 mil y 277 mil al año.