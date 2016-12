Potente tifón arremete contra Filipinas en medio de Navidad

MANILA (AP )

Un tifón que arruinó el día de Navidad en partes de Filipinas se debilitó ligeramente el lunes (GMT+8) en su rumbo hacia una zona muy poblada cerca de la capital del país, según las autoridades.



Al menos una persona murió por la tormenta que dejó sin electricidad a cinco provincias y desplazó a miles de viajeros y vecinos en el bastión católico de Asia.



Un granjero murió por el golpe de un árbol derribado en la provincia de Quezon, al Sureste de Manila, unas pocas horas después de que el tifón arremetiera contra el país el domingo por la noche. La tormenta avanzó hacia el Oeste a través de provincias insulares y montañosas, dañando hogares, arrancando árboles y suspendiendo las comunicaciones, indicaron autoridades y noticieros locales.



Aunque se debilitó ligeramente, el tifón Nock-Ten tenía vientos sostenidos de hasta 140 kilómetros (90 millas) por hora el lunes por la mañana, según informes del gobierno, y se movía hacia las populosas provincias de Batangas y Cavite, al Sur de Manila.



Decenas de miles de aldeanos, obligados a pasar la Navidad en abarrotados refugios de emergencia sin electricidad, empezaron a volver a casa para enfrentar los daños tras el golpe del tifón en el feriado más celebrado del año en el país.



"Han salido de los centros de evacuación y volvemos a ver el sol", dijo Ann Ongjoco, alcaldesa de Guinobatan, en la provincia de Albay, una de las cinco regiones que se quedaron sin electricidad.



La alcaldesa señaló que su localidad, donde más de 17 mil 600 vecinos acudieron a refugios en escuelas, no podrá retomar las celebraciones navideñas debido a los efectos del tifón. "Muchas viviendas construidas con materiales livianos quedaron destruidas", explicó por teléfono a The Associated Press.



Se trata de uno de los tifones más fuertes que golpean Filipinas desde que el tifón Haiyan dejara muerte y destrucción a su paso por las regiones centrales en 2013. Sin embargo, a las autoridades en algunas provincias les costó convencer a la gente de que abandonara sus celebraciones y acudiera a los refugios antes de que llegara la tormenta. En algunos lugares se impusieron evacuaciones forzosas.



En los últimos 65 años, siete tifones han golpeado Filipinas en el día de Navidad, según la agencia meteorológica nacional.



Las autoridades locales habían intentado animar a los evacuados repartiendo comida tradicional de las fiestas, señaló.



"Ojalá fuera una Navidad más feliz, pero ésta es nuestra mejor opción porque estaremos todos a salvo juntos", dijo por teléfono a AP la mujer de 60 años, desde un aula convertida en refugio y que no tenía luces ni adornos navideños.



Unos 20 tifones y tormentas, la mayoría procedentes del Pacífico, azotan las Filipinas cada año, haciendo del empobrecido país de más de 100 millones de personas uno de los más propensos a los desastres en el mundo.