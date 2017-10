Alemania: Pareja se desiste de nombrar Lucifer a su hijo

BERLÍN, Alemania(AP)

Un bebé en Alemania no se llamará Lucifer después de que las autoridades intervinieron.



Un registrador en la ciudad central de Kassel pidió una aclaración al tribunal local de distrito después de que una pareja buscara darle el nombre a su hijo.



El funcionario del tribunal, Matthias Grund, dijo el miércoles a la agencia de noticias dpa que el registrador sospechaba que el nombre podía poner en peligro el bienestar del niño.



Los padres, que no fueron identificados, fueron persuadidos a ceder durante una audiencia a puerta cerrada en el tribunal local y decidieron llamar a su hijo Lucian en su lugar.



Eso evitó que la corte tuviera que decidir si Lucifer era aceptable.



Las autoridades en Alemania pueden decidir no aceptar nombres para niños, aunque no existe una prohibición total de nombres específicos.