Arrestan a hermano del asesino de Las Vegas

LOS ÁNGELES, California(AP )

Un hermano del asesino en masa de Las Vegas Stephen Paddock fue arrestado en Los Ángeles por sospecha de posesión de pornografía infantil, dijeron autoridades el miércoles.



Bruce Douglas Paddock, de 59 años, fue detenido por 20 cargos, dijo la policía de Los Ángeles en una declaración.



Su relación con Stephen Paddock fue confirmada por un agente de la ley que estaba al tanto de la investigación pero no estaba autorizado a hablar de ella públicamente. La audiencia de presentación de cargos está prevista para el jueves.



Bruce Paddock no es considerado sospechoso de la masacre de Las Vegas. El agente dijo que el caso de pornografía es anterior a la matanza. No se informó si Paddock tenía abogado.



La denuncia policial en su arresto tiene un cargo de posesión de pornografía infantil y 19 de explotación sexual de un menor.



La denuncia firmada el martes por un fiscal de Los Ángeles dice que entre el 1 de enero y el 30 de agosto del 2014, Bruce Paddock poseyó a sabiendas más de 600 imágenes de pornografía infantil que involucraban a alguien menor de 18 años en un acto o una simulación sexual.



El material incluía “10 o más imágenes de un menor prepubescente o un menor de 12 años”, dice la denuncia.



La declaración de la policía dice que Bruce Paddock comenzó a ser investigado tras descubrirse evidencia en un negocio en el área de Sun Valley donde había residido ilegalmente. La evidencia fue descubierta tras su desalojo.



En aquel momento, Bruce Paddock era un vagabundo y no se le pudo hallar, dijo la policía.



Cincuenta y ocho personas murieron y cientos resultaron heridas el 1 de octubre en el festival de música country en Las Vegas. Stephen Paddock abrió fuego sobre la multitud desde la torre del hotel-casino Mandalay Bay.



Otro de sus hermanos, Eric Paddock, habló con la prensa después de la masacre.