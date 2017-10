Juez en EU autoriza que padres alimenten a hija anoréxica

MORRISTOWN, Nueva Jersey(AP )

Un juez de Nueva Jersey despejó el camino para que unos padres puedan alimentar por la fuerza a su hija anoréxica de 20 años.



El juez Paul Armstrong dictaminó el martes que la joven, conocida como S.A., es incapaz de tomar sus propias decisiones y dio a sus padres facultades para tomar decisiones médicas por ella. El abogado de la mujer había argumentado que ella quería tomar sus propias decisiones.



Los médicos que la atienden le dijeron al juez que la mujer no entiende el riesgo en que pone su vida al no comer y que tiene una posibilidad de recuperación a través de la tutela de sus padres.



La mujer pesaba 27 kilos (60 libras) en junio cuando fue llevada a una clínica en Princeton y desde entonces ha ganado 6 kilos (15 libras).



Su madre le dijo al Daily Record de Parsippany que el caso hace que otros padres tengan esperanzas.



El dictamen ocurre casi ocho meses después de que una mujer de 30 años muriera tras ganar su caso y no ser obligada a comer a la fuerza. Sus padres y doctores apoyaban el fallo, también dado por Armstrong, que le permitió rechazar ser alimentada a través de un tubo. Documentos judiciales indican que la mujer estuvo bajo tratamiento durante una década pero este no había sido exitoso y sus órganos se dañaron. Sus padres querían que continuara el tratamiento pero también querían respetar sus deseos.



En el caso de S.A., Armstrong citó el Journal of Psychiatric Practice, que argumenta que la alimentación a la fuerza puede ser efectiva en las primeras etapas de anorexia, antes de que los órganos se dañen.