Estados Unidos rechaza objeciones a licitación de muro fronterizo

SAN DIEGO,California(AP )

El gobierno federal de Estados Unidos desestimó el viernes las objeciones de una empresa sobre el proceso de licitación para construir un prototipo del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.



La Oficina de la Contraloría del Congreso halló que PennaGroup, con sede en Fort Worth, Texas, no presentó los comentarios a tiempo para protestar por el proceso.



“Permitir que PennaGroup presente sus comentarios tarde sería incongruente con nuestro propósito de proporcionar una oportunidad imparcial para que se consideren las protestas de los inconformes sin afectar indebidamente el proceso”, escribió Susan A. Poling, abogada de la agencia, en la decisión.



Trump amenazó hace unos días con paralizar el gobierno federal a menos que el Congreso apruebe los fondos para el muro en la frontera con México.



PennaGroup envió sus comentarios por correo electrónico el último día en el que se podían presentar quejas, pero éstos no llegaron a su destino debido a una interrupción del servicio de internet durante una tormenta en Texas, dijo Michael Evangelista-Ysasaga, director general de la compañía. Indicó que la empresa piensa interponer una demanda judicial contra ese fallo.



“Ciertamente esto no ha terminado”, advirtió.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que en las próximas semanas espera otorgar contratos para la construcción de prototipos del muro en San Diego, pero no descartó la posibilidad de que haya más demoras.



“Hacemos notar que, con la asignación de contratos, los aspirantes que no tuvieron éxito tendrán nuevas oportunidades para interponer protestas, lo cual podría demorar aún más la construcción. Sin embargo, confiamos en nuestros procesos, y procederemos lentamente para asegurar que todo esté apegado a la ley”, afirmó la agencia en un comunicado.



El proyecto fue una piedra angular de la campaña presidencial de Trump, y sus detractores lo han criticado mucho.



El gobierno de Trump indicó el mes pasado que las quejas de PennaGroup y de otra compañía habían obligado a demorar el proyecto hasta noviembre. En un principio, el gobierno planeaba iniciar en junio la construcción en San Diego.



Se espera que los contratos para prototipos sean asignados a entre ocho y 10 compañías a un costo de entre 200 mil y 500 mil dólares cada uno. Las autoridades fronterizas dicen que el muro debe ser imposible de cruzar para la gente por sí sola, e impenetrable para las herramientas eléctricas portátiles que intenten dañarlo durante una hora completa.