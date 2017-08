Evo Morales afirma que si le pasa algo a Maduro será culpa de Fox

(GH)

Evo Morales, presidente de Bolivia, afirmó que si le sucede algo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el ex mandatario de México, Vicente Fox, será responsable por sus comentarios recientes sobre él, según EFE “Si algo le pasara al hermano presidente Maduro, será de responsabilidad del ex mandatario mexicano Vicente Fox”, dijo Morales en su cuenta de Twitter @evoespueblo.Morales expresó su posición a propósito de una declaración hecha esta semana por Fox ante la crisis venezolana.En Colombia, el ex presidente de México crítico fuertemente al Gobierno de Venezuela e indicó que el presidente Maduro, renuncia “o sale con las patas por delante, en un cajón”.“A Vicente Fox: insinuar hacer renunciar o a matar a un revolucionario, es pensamiento del imperio norteamericano; es delito y magnicidio”, escribió Morales en la misma red social.El Gobierno de Morales es uno de los pocos en la región que ha mantenido su apoyo a Maduro y que ha felicitado el trabajo de la Constituyente en ese país.De la misma manera, el mandatario de Bolivia, ha insistido en acusar a EU de generar la violencia en Venezuela con la supuesta intención de provocar una intervención para apropiarse de sus recursos naturales.