Ex primera ministra de Tailandia no se presenta a tribunal

BANGKOK(AP )

El gobernante militar de Tailandia dijo que las autoridades buscan a Yingluck Shinawatra, la primera ministra depuesta hace tres años en un golpe de Estado, luego que ella no se presentara el viernes a un tribunal para escuchar un veredicto sobre un caso criminal que la podría enviar a prisión por 10 años.



Se desconocía el paradero de Yingluck y su ausencia atizó conjeturas de que había abandonado el país.



Un funcionario del partido de Yingluck, Pheu Thai, quien es cercano a la familia de la ex primera ministra dijo a The Associated Press que ella ya no estaba en Tailandia. El funcionario no dio más detalles y se rehusó a ser identificado debido a la delicadeza de la situación.



Yingluck, quien se convirtió en la primera jefa de gobierno del país en 2011, cuando su partido arrasó en las elecciones, está acusada de negligencia por la supervisión de un programa de subsidios de arroz, que perdió dinero. Ella se declaró inocente y condenó los cargos como políticamente motivados.



Se esperaba que se emitiera un veredicto el viernes, cuando miles de simpatizantes de Yingluck se reunieron fuera de la corte y miles de policías resguardaron el área, pero Shinawatra nunca apareció. Un juez leyó entonces un mensaje que decía que sus abogados había notificado a la corte que ella o pudo estar presente debido a dolor del oído.



Sin embargo, el juez dijo que la corte no creía la excusa porque no se presentó ninguna verificación médica oficial. Agregó que se emitiría una orden de arresto y anunció que el juicio sería aplazado hasta el 27 de septiembre.



Norrawit Larlaeng, abogado de Yingluck, confirmó que se había emitido una orden de arresto, pero dijo que él no tenía detalles de su paradero.



"Esta mañana me dijeron que ella estaba enferma, que tenía vértigo, que se sentía mareada, así que pedí un aplazamiento... eso es todo lo que tengo que decir", puntualizó.



El primer ministro, Prayuth Chan-ocha, jefe militar que maquinó el golpe al gobierno de Yingluck en 2014, agregó que no sabía dónde estaba la ex primera ministra y que su gobierno "la estaba buscando".