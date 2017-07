OEA analizará posibles delitos de lesa humanidad Venezuela

WASHINGTON D.C. (AP)

La Organización de Estados Americanos anunció el martes que contará con la asesoría de un ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) para analizar si las autoridades venezolanas han incurrido en crímenes de lesa humanidad que ameritan una investigación de ese tribunal.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, describió el trabajo del abogado argentino Luis Moreno Ocampo como “una fase siguiente” en el análisis de los presuntos delitos perpetrados durante las protestas callejeras que han sacudido a la nación caribeña durante los últimos cuatros meses.



Moreno adelantó que planea organizar cuatro audiencias públicas durante dos meses a partir de septiembre en la sede de la OEA para escuchar a víctimas, expertos y al Estado venezolano con la intención de determinar si las violaciones de derechos humanos responden a una política sistemática, quiénes serían los máximos responsables y si enfrentan procesos legítimos en la justicia venezolana.



“Si hay crímenes de lesa humanidad, hay responsables y no hay juicios genuinos el caso podría ir a la Corte Penal Internacional”, dijo Moreno a periodistas tras reunirse con Almagro.



Moreno explicó que de llegarse a esa conclusión, el presidente de alguno de los 28 países miembros de la OEA que reconoce la autoridad de la CPI podría elevar el caso.



La CPI, gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.



Durante su gestión en ese tribunal, Moreno logró el procesamiento del presidente sirio Bashir al-Asad por genocidio y del ex líder libio Muamar el Gadafi por crímenes de lesa humanidad por las masacres a los manifestantes en Libia.



The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato. Venezuela forma parte del Estatuto de Roma.



Horas antes del anuncio conjunto de Almagro y Moreno, el canciller venezolano Samuel Moncada dijo haber recibido la víspera comunicaciones de México y Colombia sobre la visita reciente que les realizara el director de la CIA Mike Pompeo y señaló haberlas rechazado por considerarlas “débiles”.



“México y Colombia están trabajando en concordancia con el gobierno de Estados Unidos para derrocar al gobierno democrático del presidente (Nicolás) Maduro, y las excusas débiles que han presentado anoche no desacreditan una pieza de evidencia tan fuerte como la opinión de la propia boca de director de la CIA”, dijo Moncada vía telefónica desde Caracas a reporteros reunidos en la embajada venezolana en Washington.



Al participar la semana pasada en un foro sobre seguridad celebrado en Aspen, Pompeo dijo haber visitado este mes Colombia y México para evaluar las maniobras a aplicar desde estas naciones y "lograr un mejor resultado" en Venezuela.



Moncada también criticó que el Consejo Permanente de la OEA planee evaluar el miércoles la crisis venezolana durante una sesión extraordinaria.