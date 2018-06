Salió a correr y nunca se imaginó que esto le pasaría

(GH)

Mientras se ejercitaba en la ciudad de Canadá, White Rock, una joven francesa de 19 años fue detenida.



Según información del Washington Post, Cedella Roman fue arrestada el pasado 21 de mayo luego de que cruzara inadvertidamente la frontera desde Canadá.



De acuerdo con el testimonio de la afectada, en el lugar donde realizaba ejercicio no había ninguna señal que indicara que se aproximaba a otro país y fue mientras admiraba el paisaje que se le acercaron guardias de manera agresiva e intentaron ponerle las esposas.



Cedella creyó que la consecuencia de su acto sería solamente verbal, sin embargo, no fue así.



Los guardias la amenazaron con la posibilidad de que se le prohibiera entrar a EU durante un periodo de cinco años y le notificaron que no podían dejarla ir porque la acción había sido filmada por cámaras de vigilancia.



Como Roman no llevaba la documentación encima, fue enviada a un centro de detención en la ciudad de Tacoma, a 200 kilómetros del lugar de su detención.



Después de que la madre de Cedella presentara el permiso de estancia en Canadá y otros documentos de su hija, el personal del servicio de migración tardó dos semanas en confirmar su autenticidad, tiempo que la joven tuvo que pasar retenida en el centro de detención.