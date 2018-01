Mueren 31 personas por incendio en hospital en Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur(AP)

Al menos 31 personas murieron y 77 más resultaron heridas después que un incendio arrasó con un hospital del Sureste de Corea del Sur, en lo que se trata en uno de los incendios más mortíferos que se hayan registrado en el país en los últimos años.



El funcionario de bomberos Choi Man-wu dijo en un informe televisado que el incendio se registró en el Hospital Sejong de la ciudad de Miryang y que ocho de los heridos se encuentran en condición crítica.



El fuego comenzó a las 7:35 a.m. en el primer piso del hospital y no se extinguió hasta las 10:26 a.m., informó Choi, quien dijo que ya se investiga la causa del incidente.



El funcionario dijo que había 194 personas hospitalizadas en las dos alas del hospital, incluyendo a 94 ancianos que se encontraban en el pabellón geriátrico, antes de que comenzara el incendio.



El Hospital Sejong cuenta con un pabellón geriátrico y también ofrece servicios médicos regulares.



Corea del Sur es una de las naciones de más rápido envejecimiento en el mundo y tiene varios hospitales para adultos mayores.



La agencia noticiosa Yonhap indicó que el hospital cuenta con 193 camas, incluyendo 98 para adultos mayores que requieren de asistencia de enfermería, así como 35 miembros del personal médico.



A finales de diciembre, 29 personas murieron por las llamas que se propagaron por un edificio de ocho pisos en la ciudad de Jecheon, en lo que era hasta el viernes el incendio más mortífero de Corea del Sur en la última década.