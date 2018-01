Michigan: Profesor le corta la garganta a esposa cuando ella descubrió aventura con menor

MICHIGAN, EU(AP)

Un ex maestro de Michigan ha sido sentenciado a entre 30 y 60 años de prisión por cortarle la garganta a su esposa después de que descubriera que estaba teniendo una aventura con alguien que resultó ser un estudiante de secundaria.James Chelekis fue sentenciado el martes en el Tribunal de Circuito del Condado de Kent. A principios de este mes, el hombre de 32 años no admitió impugnar el intento de asesinato por el ataque a su esposa en junio pasado en su casa.Foto: APEl ataque se produjo después de que Amanda Chelekis encontró evidencia del asunto. La pareja pasó la mayor parte de la tarde discutiendo el tema antes de acceder a la consejería matrimonial. Amanda Chelekis no sabía en ese momento que el romance fue con una menor."De pie detrás de mí, me besó y me cortó la garganta de un lado al otro", dijo Amanda Chelekis en el tribunal. "El trauma que me forzaron a soportar fue horrendo".Amanda Chelekis, que es enfermera registrada, pudo contener la hemorragia durante casi una hora antes de que su esposo pidiera ayuda. Ella solicitó el divorcio después del ataque. La pareja tiene dos hijas.Foto: APJames Chelekis era profesor de matemáticas en la escuela secundaria Crestwood.Los investigadores dijeron que había intercambiado textos, chats y fotos con una niña de 14 años que sugirió que comenzaron una relación sexual en junio de 2016.En una declaración leída por los fiscales, la madre de la niña escribió que James Chelekis había manipulado y aislado a su hija para comenzar una relación inapropiada con la niña."Le robó a nuestra hija su inocencia y su infancia. Y eso es algo que nunca podrá recuperar ", escribió.James Chelekis se declaró culpable de conducta sexual criminal y fue sentenciado a 15 a 40 años de prisión, que se cumplirá al mismo tiempo que la tentativa de asesinato.