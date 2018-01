EU: Niña de 9 años reparte gomitas con mariguana a sus compañeros de escuela

(GH)

Una pequeña de nueve años repartió gomitas a sus compañeros de la escuela, los cuales estaban mezclados con THC, el principal compuesto sicoactivo de la mariguana.Según KRQE-TV , la niña le ofreció dulces a tres de sus amigas y una de ellas comentó que el paquete de golosinas decía “Increíbles”, sin embargo decía comerla y poco después se sintió mareada.Personal de la escuela notó un comportamiento extraño en la niña que llevó los dulces, quien comió tres o cuatro, por lo que la enviaron a revisión.“Empezó a decir que no podía ver”, dijo Kristy Del Curto, decana de estudiantes de escuela primaria de la School of Excellence de Albuquerque, a KRQE.En un principio pensaron que podía ser el resultado de una intoxicación por algún alimento de la cafetería, pero al notar los mismos efectos en los demás compañeros decidieron llamar a sus padres.Luego de una investigación, se supo que las gomitas pertenecían al abuelo de la menor.A los estudiantes se les recordó que no deben compartir artículos que lleven de su casa. Sin embargo se desconoce si se presentaron cargos.