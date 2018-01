Trump visitaría Gran Bretaña este año en medio de grandes manifestaciones

(AP )

Se tiene planeado que el presidente Donald Trump visite Gran Bretaña este año, informó el gobierno británico el jueves.



La primera ministra Theresa May se reunió con Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Su oficina indicó que los dos mandatarios pidieron a sus funcionarios “trabajar juntos para terminar con los últimos detalles de una visita del presidente estadounidense al Reino Unido este año”.



Ha pasado un año desde que May invitó a Trump a que realizara una visita de estado a Gran Bretaña como invitado de la reina Isabel II.



Los opositores han prometido realizar grandes manifestaciones si se lleva a cabo la visita, y de momento no se ha anunciado la fecha en la que ésta sería.



El presidente dijo recientemente que no asistiría a una visita de perfil bajo para inaugurar una nueva embajada de Estados Unidos en Londres debido a que no aprobaba la ubicación o el costo del edificio.