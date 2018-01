Si Jerusalén está fuera de la mesa de negociaciones entonces EU también lo está: Abbas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El presidente palestino Mahmoud Abbas respondió al presidente estadounidense Donald Trump, diciéndole que si Jerusalén está fuera de la mesa de negociaciones, entonces los Estados Unidos ya no tienen un asiento en esa mesa, dijeron funcionarios del líder palestino, según informa Haaretz "Jerusalén no está fuera de la mesa de negociaciones, más bien Estados Unidos está fuera del consenso internacional. Los que dicen que Jerusalén está fuera de debate dicen que la paz está fuera de la mesa. La ciudad santa está en los corazones de todos y cada uno de los palestinos, árabes, cristianos y musulmanes, y no habrá paz sin que Jerusalén Oriental sea la capital soberana del Estado de Palestina ", dijo Saeb Erekat en un comunicado.El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con retener fondos de ayuda a los palestinos hasta que regresen a las negociaciones de paz con Israel, mientras hablaba el jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.La decisión de Trump el año pasado de reconocer a Jerusalén como capital de Israel enfureció a las naciones árabes y llevó a los palestinos a retirarse de las negociaciones de paz sobre la base de que Estados Unidos ya no puede ser considerado un mediador confiable en el proceso.Trump dijo que esa decisión tiene consecuencias. Estados Unidos, dijo, les da “centenares de millones de dólares” a los palestinos y “ese dinero está en juego y no se les va a entregar a menos que se sienten a negociar la paz”.El comentario de Trump se produjo poco después de su arribo al foro económico que reúne a líderes mundiales, ejecutivos de negocios y celebridades.Su participación busca atraer inversiones extranjeras y resaltar su doctrina de “Estados Unidos primero”, pese a ser contradictoria de una reunión que celebra la cooperación global y el libre comercio.No estaba claro a qué dinero se refería Trump en su amenaza.Washington ha contribuido más de 5 mil millones de dólares en ayuda económica y de seguridad a los palestinos desde mediados de los años de 1990.La ayuda económica anual desde el 2008 ha promediado 400 millones de dólares, en su mayoría a proyectos de desarrollo.La semana pasada, el gobierno de Trump anunció que retendría parte de un pago programado de ayuda a la agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos.Washington dijo que proveería 60 millones de dólares, pero retendría 65 millones hasta que el organismo haga “una rexaminación fundamental”.Trump arribó a Zurich antes de lo previsto e inmediatamente abordó un helicóptero de los Marines para el traslado a Davos.Si bien se espera que declare que Estados Unidos está dispuesto a hacer negocios, la presencia de un presidente proteccionista en la reunión anual de las elites partidarias del libre comercio ha causado algún desconcierto.Sus nuevos aranceles para proteger la industria estadounidense han acentuado las preocupaciones acerca de sus tendencias nacionalistas.