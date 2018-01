Palestina le faltó el respeto a EU y podría costarle su financiación, dice Trump

(AP )

En una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Davos (Suiza), donde se está celebrando el Foro Económico Mundial, Donald Trump afirmó que la Autoridad Nacional Palestina le faltó el respeto a EU y corre el riesgo de perder su financiación.



"Nos mostraron una falta de respeto", señaló el presidente estadounidense, refiriéndose a que las autoridades palestinas se negaron a reunirse con el vicepresidente Mike Pence durante su reciente visita a Oriente Medio. La negativa estuvo relacionada con el traslado de la Embajada de EU a Jerusalén y su reconocimiento como la capital de Israel.



Trump subrayó que los palestinos reciben de EU cientos de millones de dólares en ayuda. "No obtendrán ese dinero hasta que no se sienten a la mesa de las negociaciones y empiecen a negociar", ha amenazado el mandatario.



Al mismo tiempo, Trump aseguró que tiene una "propuesta" sobre la paz entre israelíes y palestinos, aunque no ha especificado los detalles, informa CNBC.



Donald Trump enfureció a los líderes regionales, desde Jordania hasta Irak, con la decisión que tomó en diciembre, que alteró décadas de política exterior estadounidense en relación con el conflicto israelí-palestino y desencadenó una ola de ira en todo el mundo musulmán.