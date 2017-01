Un vistazo a los decretos migratorios de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

Foto: AP

El presidente Donald Trump comenzó a presentar el miércoles una serie de medidas sobre asuntos migratorios al firmar un decreto para iniciar la construcción de un muro fronterizo y retirar el apoyo a las denominadas ciudades santuario.Se prevé que se realicen más anuncios en los próximos días.Un vistazo a sus planes y algunas de las dificultades que podría enfrentar.Trump instruyó al Departamento de Seguridad Nacional que comience la construcción de un muro en la frontera con México. Una ley de 2006 le otorga a Trump la autoridad de proceder con la construcción, pero necesitará de miles de millones de dólares del Congreso. Afirma que México terminará pagando por la obra, aunque México insiste en lo contrario. Grupos ambientalistas y algunos propietarios posiblemente intenten bloquear el plan. El gobierno federal también deberá apegarse a un tratado de 1970 que prohíbe la interrupción del flujo de los ríos que dividen a ambas naciones.___Trump anunció una serie de represalias contra las ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias, prometiendo despojarlas de apoyos económicos federales. Pero el gobierno podría encontrar desafíos legales a cualquier esfuerzo por forzar una cooperación. Algunas cortes federales han fallado que las jurisdicciones locales no pueden retener a los inmigrantes más allá de su sentencia de prisión ni negarles la fianza basándose únicamente en una solicitud por parte de las autoridades migratorias. En octubre, una corte federal de Illinois decretó que el gobierno necesitaba de una orden judicial para tomar la custodia de los inmigrantes retenidos en prisiones locales.___Trump dijo que pondrá fin a las prácticas de liberar a algunos inmigrantes detenidos por agentes federales en la frontera con México. A los inmigrantes se les ordena reportarse a las autoridades en una fecha posterior. Pero las liberaciones ocurren a menudo por la falta de espacio en las prisiones y Trump deberá atender ese problema. El gobierno cuenta con dinero suficiente para 34 mil camas en prisión, pero a finales del año pasado con frecuencia había más de 40 mil personas detenidas al mismo tiempo. Otro desafío sería qué hacer con los niños sorprendidos cruzando la frontera en compañía de sus padres. Un acuerdo federal que data de hace décadas prohíbe que el gobierno encarcele a los niños inmigrantes.___Trump dijo que contratará a otros 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y que triplicará el número de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), responsables de encontrar y retirar a los inmigrantes que deban ser deportados. Los incrementos de personal requerirán de fondos adicionales por parte del Congreso en un momento en el que los déficits van en aumento. Ocupar esas plazas toma tiempo y no es sencillo. Ya existen alrededor de 2 mil vacantes en la Patrulla Fronteriza y a la agencia se le ha complicado ocuparlas, en parte, porque dos de cada tres solicitantes fallan la prueba del polígrafo.___Trump dijo que se enfocará en deportar a los inmigrantes con antecedentes penales. Esa fue la misma postura del presidente Barack Obama , y sus resultados fueron mixtos. Los inmigrantes criminales que viven ilegalmente en el país intentan evadir a las autoridades y son más difíciles de localizar. Las autoridades locales ya brindan al FBI las huellas dactilares de los inmigrantes que arrestan. Con frecuencia, el ICE emite solicitudes de detención para los sospechosos más graves, pero muchas jurisdicciones han dejado de atender dichas solicitudes y algunos de los inmigrantes son dejados en libertad.___Trump prometió publicar una lista semanal de los delitos cometidos por los inmigrantes y las jurisdicciones que no cumplen con las solicitudes del gobierno para detener a inmigrantes sujetos a deportación. Es posible que se presenten objeciones por parte de jurisdicciones que se apegan a las leyes locales o al decreto de las cortes, así como de grupos civiles.___Restricciones de visa: Trump dijo que suspenderá la emisión de visas estadounidenses en países en donde no se puede realizar una investigación adecuada de antecedentes, y que suspenderá durante 30 días la entrada de ciudadanos que provienen de países de preocupación particular. Eso podría incluir a naciones como Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La ley federal le otorga a Trump una extensa autoridad para suspender la inmigración para grupos de personas cuyo ingreso es considerado como "en detrimento a lo conveniente para Estados Unidos". Se prevé que suspenda cualquier inmigración de Siria, incluyendo la de refugiados.___Trump propuso reducir el número máximo de refugiados en más de la mitad, hasta 50 mil, durante el año fiscal que finaliza en septiembre. Trump tiene la autoridad de imponer un límite al número de refugiados que admitirá anualmente. También puede suspender el proceso de refugiados, como sucedió durante el gobierno del presidente George W. Bush en los días inmediatos posteriores a los ataques del 11 de septiembre.___El Congreso ordenó la creación de un sistema biométrico de ingresos y salidas después del 11Sep, pero dichos esfuerzos se han visto frenados particularmente por los costos. En años recientes, el Departamento de Seguridad Nacional ha mejorado los registros de quien entra y sale de Estados Unidos, recolectando huellas dactilares y otra información de los extranjeros al momento de ingresar al país.___Durante su campaña, Trump prometió "poner fin de inmediato al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), que protege de la deportación a los inmigrantes jóvenes y les permite trabajar legalmente en el país. Esta semana, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó que los inmigrantes criminales serían la máxima prioridad en el ejercicio de las leyes migratorias del gobierno y no habló sobre el destino del programa que ha brindado protección a más de 750 mil jóvenes inmigrantes desde que entró en vigor en 2012. Aún se procesan inscripciones y solicitudes de renovación al programa.