Lanzan banderas rusas a Trump en el Capitolio

(GH)

Un manifestante increpó hoy al presidente Donald Trump en el Capitolio poco antes de que el mandatario mantuviera un almuerzo con senadores republicanos."Trump es traición”, exclamó el incógnito tras lanzar banderas rusas al magnate cuando éste caminaba por uno de los pasillos del Capitolio rumbo al encuentro con legisladores de su partido.El hombre esperaba en la zona de prensa, junto a un grupo de reporteros, según la candena NBC."Este presidente ha conspirado con agentes del gobierno ruso”, gritó el hombre, quien fue captado por las cámaras y alcanzó a identificarse como Ryan Clayton, integrante de Americans Take Action, antes de ser reducido por el Servicio Secreto.Aunque el incidente se robó la atención de todos los presentes en el área, Trump siguió de largo, sin inmutarse, mientras era acompañado por Mitch McConell, líder de la mayoría republicana en el Senado.De acuerdo con su página de Internet, el grupo Americans Take Action se define como una red de activistas contraria al estatus quo y defensora de las libertades civiles.La Casa Blanca y el Servicio Secreto no se han pronunciado hasta ahora sobre el incidente, que podría ser considerado como un fallo de seguridad.