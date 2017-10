Canadá: Multan a hombre por cantar muy fuerte un éxito de los 90

MONTREAL(AP)

Canadian man fined for singing to a 90's dance hit while sitting in a car.Taoufik Moalla was handed a $149 (€100) fine for being too loud. pic.twitter.com/n2nbnn7AaV — Elaine (@tv3elaine) 24 de octubre de 2017

La decisión de un hombre canadiense de cantar un éxito de los años 90 mientras estaba dentro de su automóvil le ha causado una multa de 149 dólares por hacer demasiado ruido en público.Pero Taoufik Moalla declaró el lunes que luchará contra la multa y negó que su canto haya sido tan “ensordecedor" como afirman las autoridades.Moalla señaló que estaba felizmente cantando con las ventanas casi cerradas la canción "Gonna Make You Sweat" de C + C Music Factory (Everybody Dance Now), melodía que se acercó a la cima de la lista Billboard en 1991, cuando fue detenido.Informó que inicialmente pensó que la policía de Montreal quería que se apartara de su camino.Dijo que le preguntaron si estaba gritando y él dijo que no.Uno de los agentes se alejó y regresó con la multa por gritar en un lugar público.