Tiroteo en iglesia de Tennessee deja un muerto y 7 heridos

NASHVILLE, Tennessee(AP )

Un hombre armado y enmascarado entró el domingo en una iglesia en Nashville, donde mató a tiros a una mujer e hirió a siete personas antes propinarse un disparo, dijo la policía.



El atacante caminaba en silencio por el pasillo de la iglesia mientras baleaba a los devotos que no advertían nada, según las autoridades.



El agresor fue detenido después de que se hiriera de un tiro durante el forcejeo con un acomodador que lo había confrontado, dijo la policía.



El FBI dijo el domingo en la noche que abrió una investigación de derechos civiles sobre el incidente ocurrido en la Capilla de la Iglesia de Cristo de Burnette.



De momento no se había determinado un motivo para el ataque. Los miembros de la iglesia dijeron a los investigadores que el detenido asistía a los servicios religiosos hace uno o dos años, según Don Aaron, portavoz del Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville.



La policía no hizo declaraciones de momento sobre varios textos extraños publicados en la página de Facebook del agresor horas antes del ataque.



El hombre armado ingresó en el estacionamiento de la iglesia cuando los servicios religiosos estaban por terminar.



Mató de un disparo a una mujer que se dirigía a pie a su vehículo, después entró con dos pistolas por la parte trasera de la iglesia, abrió fuego e hirió a seis personas, según Aaron.



La policía identificó al agresor como Emanuel Kidega Samson, de 25 años, de Murfreesboro, quien había llegado a Estados Unidos desde Sudán en 1995 y era residente legal.



Se desconoce si la herida autoinfligida en el pecho fue intencional, declaró Aaron.



El agresor fue dado de alta horas después del Hospital de la Universidad de Vanderbilt pero continuaba detenido por la policía. Aún estaban pendientes las órdenes judiciales para acusarlo de homicidio e intento de homicidio, según Aaron.



La testigo Minerva Rosa dijo que el acomodador fue “un héroe”.

“Es una persona maravillosa”, afirmó Rosa, miembro de la iglesia desde hace ocho años. “Sin él, creo que todo habría sido peor”.



El agresor no decía nada mientras abría fuego. Cuando se desplazaba por el pasillo, el pastor comenzó a gritar “¡corran, corran, disparos!”



Aaron describió al acomodador, Robert Engle, de 22 años, como un “individuo de valentía extraordinaria”.



La mujer asesinada en el estacionamiento fue identificada como Melanie Smith, de 39 años, de Smyrna, Tennessee.