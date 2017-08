Venezuela bloquea la señal de televisora colombiana Caracol

CARACAS(AP)

Las autoridades venezolanas ordenaron bloquear la señal del canal colombiano Caracol, un día después que el presidente Nicolás Maduro lanzara duras críticas en contra de los medios de comunicación del vecino país, confirmó el jueves la televisora.



Una acción similar fue aplicada parcialmente al canal colombiano RCN, cuya señal fue sacada de la programación de la empresa de cable local Inter, mientras que Directv mantiene la transmisión.



Las televisoras se unieron a una extensa lista de medios extranjeros que han salido del aire en Venezuela, entre ellos el canal internacional de noticias NTN24, con sede en Bogotá, que por orden de Maduro fue retirado de la televisión por cable en Venezuela el 12 de febrero de 2014, destacó Caracol Televisión en un comunicado divulgado a través de su cuenta en Twitter.



Caracol "sale del aire en Venezuela por decisión de Nicolás Maduro", acotó la televisora en otro tuit.



El gobernante venezolano en las últimas horas había "lanzado duras críticas a medios colombianos", agregó Caracol. Maduro además criticó la cobertura de otros medios internacionales, a los que acusó de intentar desacreditar a su gobierno.



El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, dijo a la emisora colombiana RCN Radio que la cobertura que dio su televisora al caso de la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz , que huyó hacia Colombia, fue el “punto de quiebre” que precipitó la medida del gobierno venezolano.



Por su parte, el canal RCN indicó que no se pronunciará hasta que sea notificado oficialmente de la medida.



Al rechazar la medida el dirigente opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, afirmó que la acción representa “otra afrenta más de Maduro” a los colombianos que viven en Venezuela. Capriles dijo en mensaje de su cuenta de Instagram que el mandatario venezolano intenta “censurar las verdades”.



Ortega Díaz señaló la víspera durante un encuentro de fiscales del bloque comercial Mercosur en Brasilia que suministraría pruebas para colaborar a que otros países presenten cargos. Voceros del gobierno venezolano rechazaron esas acusaciones.



Rumores sobre el inminente cese de la señal de la televisora por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el organismo regulador de los medios radioeléctricos en Venezuela, habían inundado horas antes las redes sociales en el país sudamericano.



Sin embargo Conatel no emitió en un primer momento ninguna comunicación oficial sobre el bloqueo de la señal de Caracol.



A mediados de febrero, las autoridades venezolanas ordenaron sacar de la parrilla de programación de las empresas operadoras de cable locales la señal de CNN en español.



La medida se adoptó poco después de que la transmisión de un reportaje sobre el supuesto uso de pasaportes venezolanos falsos provocara el enojo del gobierno.



Maduro dijo entonces que CNN en español era "un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias" que junto con varios organismos estadounidenses estaría promoviendo una agresión en contra de Venezuela.