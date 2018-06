Tiroteo en San Diego deja dos oficiales heridos; sospechoso es encontrado muerto

(AP)

Un hombre abrió fuego contra policías y bomberos en un condominio de San Diego, hirió a dos oficiales y envió balas a las unidades cercanas antes de que lo encontraran muerto, dijeron este domingo las autoridades.



El jefe de policía David Nisleit dijo que se espera que los dos oficiales varones se recuperen, uno en estado grave y el otro con lesiones menos graves, informó el San Diego Union-Tribune.



"Es la peor llamada que puedes recibir", dijo Nisleit a los periodistas. "Cuando recibes esa llamada, tu estómago simplemente se hunde, y solo estás esperando que nadie muera".



No dio a conocer los nombres de los oficiales heridos, diciendo que uno de ellos tiene tres años de experiencia en la fuerza y otro tiene 18.



Tres oficiales respondieron a un informe de un disturbio violento y golpearon a la puerta. No obtuvieron respuesta pero olieron lo que creían que era humo y llamaron al departamento de bomberos, dijo la policía.



Forzaron a abrir la puerta, y "se encontraron con disparos", dijo Nisleit.



Dos oficiales respondieron en un tiroteo que envió balas a los condominios cercanos. Las autoridades evacuaron a las personas del complejo y enviaron un robot para controlar al sospechoso, cuyo nombre no fue divulgado.



La policía lo encontró muerto, pero no estaba claro si murió en el tiroteo o se suicidó. Nisleit dijo que los agentes habían sido llamados al condominio en el pasado, pero no dio más detalles.



Matthew Bezrouch, que vive a unas pocas puertas, dijo al periódico que escuchó al menos 20 rondas después de que los agentes intentaran ingresar al condominio.



"Fue rápido", dijo Bezrouch. "Estaban gritando, '¡Dos oficiales abajo, sangrando!'



Dijo que escuchó un último disparo después de que llegaron más oficiales.



Megan Ashdown, de 23 años, y su novio, William Blood, de 24, dijeron que oyeron 15 o más disparos mientras veían televisión.



"Nos metimos en la cama, cerramos la puerta y apagamos las luces", dijo Ashdown. "Estábamos demasiado asustados para mirar por la ventana".



La policía más tarde sacó a la pareja.