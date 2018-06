Autoridades investigan el tiroteo fatal de la policía de Minneapolis

MINNEAPOLIS(AP)

Las autoridades están investigando después de que la policía de Minneapolis disparó y mató a un hombre que, según dicen, estaba disparando una pistola mientras salía.



Después de llegar a la escena del tiroteo, la jefa de policía Medaria Arradondo instó a la calma a medida que se difundía la noticia de que el hombre que recibió el disparo era negro. Algunos testigos cuestionaron la versión policial del tiroteo y dijeron que el hombre no tenía un arma. A partir del domingo por la mañana, no hubo violencia ni arrestos, informó el Star Tribune.



"Al final del día, sabemos que no importa lo que haya ocurrido en los momentos previos al tiroteo, sabemos con certeza que el resultado es una tragedia", dijo el alcalde Jacob Frey en un comunicado.



Las autoridades dicen que dos llamadas al 911 informaron que un hombre estaba disparando una pistola en el aire y el suelo. Cuando llegaron los agentes, persiguieron a un sospechoso a pie y la persecución "terminó en disparos", dijo la policía en un comunicado.



Frey dijo en un comunicado que las cámaras corporales de los oficiales involucrados estaban "encendidas y activadas".



Entre los testigos que dijeron que el hombre no tenía un arma, estaba Eva Watson. Ella le dijo al Star Tribune que el hombre estaba empezando a cumplir con los oficiales cuando la policía lo impactó con un Taser. Watson dijo que luego comenzó a correr y gritar, "¡No disparen!", Y luego escuchó más de una docena de disparos.



Katya Kelly, la hermana de la novia del hombre, dijo que tenía una botella en la mano cuando él y su novia caminaron hacia su casa.

Los oficiales no identificaron de inmediato a los oficiales involucrados en el tiroteo. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota está investigando.



Una vocera de la oficina y el jefe de la Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis no respondieron de inmediato los mensajes telefónicos solicitando comentarios de The Associated Press.



"Honestamente, no sé lo que está pasando por la mente de la comunidad, pero sé que seguimos traumatizados una vez tras otra", dijo Leslie Badue, presidenta de la NAACP de Minneapolis, según la Radio Pública de Minnesota. "Es extremadamente desafortunado, y solo queremos respuestas".



Minneapolis se ha visto sacudida por los últimos tiroteos fatales de la policía de Jamar Clark, de 24 años, en noviembre de 2015, y Justine Ruszczyk Damond, de 40, en julio de 2017.