Casa Blanca prohíbe entrada a reporteros de CNN y NYT

WASHINGTON D.C. (SUN)

A los periodistas de The New York Times CNN , Politico y Los Angeles Times se les prohibió este viernes la entrada a una sesión informativa de Sean Spicer, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, una falta muy inusual de las relaciones entre la administración federal y la prensa.Periodistas del NYT, CNN y Politico no pudieron entrar en la oficina del secretario de prensa para una reunión de información programada. Los asistentes de Spicer permitieron el acceso sólo a los reporteros de un grupo de medios elegidos que, según dijo la Casa Blanca, habían sido previamente confirmados para asistir.Los medios a los que se les permitió el acceso fueron Breitbart News (fundado por el estratega en jefe de Donald Trump, Stephen Bannon), One America News Network y The Washington Times, todos, señaló el NYT, con línea editorial conservadora. Periodistas de ABC, CBS, The Wall Street Journal , Bloomberg y Fox News también entraron al evento.Por su parte, reporteros de la revista Time y de la agencia de noticias Associated Press, a quienes sí se les permitió la entrada, decidieron no asistir al evento como protesta por las acciones de la Casa Blanca respecto a la prensa.Dean Baquet, editor ejecutivo del NYT, aseguró que “nada como esto ha ocurrido en la Casa Blanca en nuestra larga historia de cubrir múltiples administraciones de diferentes partidos.Rechazamos enérgicamente la exclusión del New York Times y las otras organizaciones noticiosas. El acceso libre de los medios a un gobierno transparente es obviamente de crucial interés nacional”.La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que representa al cuerpo de prensa, condenó inmediatamente las acciones tomadas por el staff de la residencia presidencial.