EU: Hombre acusado de comerse a novia no es competente: Abogados

Los abogados de un hombre en Indiana acusado de matar a su ex novia y comerse partes del cadáver en el 2014 dicen que no es competente para ser enjuiciado.El diario News and Tribune reporta que los abogados defensores presentaron esta semana un documento en el que dicen que Joseph Oberhansley no puede consultar con ellos ni entender los procedimientos en la corte. Dicen que el hombre se ha mostrado constantemente "irracional y (ha) expresado ideas extrañas durante audiencias".Oberhansley, de 35 años, está acusado de asesinato, violación y abuso de un cadáver por la muerte en septiembre del 2014 de Tammy Jo Blanton. De ser declarado culpable podría ser condenado a muerte.Oberhansley ha negado repetidamente las acusaciones.Los abogados de Oberhansley presentarán sus argumentos al juez en una audiencia el 8 de marzo. El juicio fue programado para junio, pero podría ser aplazado.