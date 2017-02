Almagro pide elecciones inmediatas en Venezuela

WASHINGTON D.C. (AP )

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió el viernes la celebración inmediata de elecciones generales en Venezuela para que ese país transite de lo que calificó de "régimen autoritario" hacia la democracia.



"Debería haber elecciones generales ahora mismo", dijo Almagro en inglés durante una conferencia organizada por el Council of the Americas y el American Enterprise Institute.



"Se necesita una elección para salir de un régimen autoritario", agregó.



The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana sin obtenerlo de inmediato.



La oposición buscó infructuosamente celebrar en 2016 un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su periodo.



Las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2018 y los comicios en las gobernaciones fueron pospuestos el año pasado de manera indefinida.



Los venezolanos padecen una aguda crisis política agravada por una inflación galopante y una severa escasez de alimentos e insumos básicos.