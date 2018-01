Mujer de Arizona que recibió balazo en la cabeza en el tiroteo de Las vegas fue dada de alta

PHOENIX, Arizona(AP)

Más de tres meses después de que recibió un disparo en la cabeza en la masacre más mortífera de la historia moderna de los EU y recibió soporte vital, una mujer de Arizona está sonriendo y hablando, demostrando una recuperación que los médicos de un hospital de Phoenix llaman “milagrosa”.Jovanna Calzadillas abandonará el Instituto Neurológico Barrow este jueves y se irá a casa con su esposo y dos hijos.Al llegar a una conferencia de prensa el miércoles en una silla de ruedas con su lado derecho inmóvil, sonrió y saludó a los periodistas.Rehusó responder preguntas y, en cambio, leyó lentamente sus propias declaraciones cortas y preparadas."El 1 de octubre, una parte de mí cambió esa noche", dijo. "Aunque no seré la misma Jovanna, volveré fuerte".Esa noche es cuando la madre de 30 años y su esposo, Frank, un oficial de policía de la policía de Salt River en el área metropolitana de Phoenix, estaban en el Festival de la Cosecha Route 91 al aire libre en Las Vegas. Celebraban su reciente regreso del despliegue de la Fuerza Aérea en Afganistán.Estaban aplaudiendo al cantante de country Jason Aldean cuando el pistolero Stephen Paddock abrió fuego contra la multitud desde su habitación en el piso 32 del complejo Mandalay Bay. Mató a 58 personas e hirió a otras 851 antes de suicidarse.Una Calzadillas gravemente herida fue llevada al University Medical Center en Las Vegas. Tres doctores le dijeron a su esposo que no había nada que pudieran hacer ya que ella había tenido una "lesión no sobrevivible".Mientras consideraba si quitarle el soporte vital, Frank Calzadillas soñó que su esposa se acercó a él."Ella me abrazó y me besó y dijo que todo iba a estar bien. Ella simplemente se alejó ", dijo.Entonces, la familia de Calzadillas hizo planes para llevarla de vuelta a Phoenix para recibir atención médica más cerca de casa.Llegó a Barrow el 19 de octubre. Una de sus doctoras, la Dra. Lindley Bliss, dijo que Calzadillas no podía respirar por sí misma, que tenía un respirador y que su pronóstico era "bastante sombrío".El único signo positivo, dijo Bliss, fue que Calzadillas "estaba más alerta de lo que esperábamos".La Dra. Christina Kwasnica, directora médica del centro de neurorrehabilitación del instituto, dijo que la bala impactó en el lado izquierdo del cerebro de Calzadillas, el lado que procesa el lenguaje.Foto: APEntonces, un equipo médico primero se centró en terapias para Calzadillas que no requerían la comprensión del lenguaje pero que al menos fortalecerían las áreas de su cuerpo que aún funcionaban.También disminuyeron los analgésicos y sedantes. Esto llevó a Calzadillas a ser más receptiva.A principios de noviembre, ya no necesitaba un ventilador. Dos semanas más tarde, ella podía beber de una taza sola y comer helado.Foto: APDesde entonces, ha ido a dar paseos cortos con la ayuda de un dispositivo llamado exoesqueleto, un robot portátil diseñado para ayudar a los pacientes con lesiones cerebrales a caminar.También después pudo hablar. ¿Sus primeras palabras? "Maldita sea", según Frank Calzadillas.Su padre le dijo: “No digas eso. Se supone que eres una niña milagrosa".Frank Calzadillas dijo que no culpa a ninguno de los médicos de Las Vegas por su pronóstico inicial.Foto: AP"La ciencia médica es lo que es", dijo.Ahora, la pareja espera descansar en el sofá y ver películas con su hijo de 11 años y su hija de 3 años. Calzadillas también está feliz de que "llegue a ser la jefa de mi esposo".También han recibido un amplio apoyo de familiares, amigos y la comunidad.Foto: APEl Departamento de Policía de Salt River comenzó una página GoFundMe en octubre que ha recaudado más de 87 mil dólares en donaciones.Mientras que la pareja puede reírse ahora, Frank Calzadillas sabe que hay un largo camino por delante.Foto: AP"Lo primero que recuerda cuando se despertaba era el pánico porque no podía hablar. Todavía vivimos esos días ", dijo. "Todavía tenemos esos momentos difíciles en los que es muy emocional. Todavía es una lucha".Calzadillas hará terapia ambulatoria ahora. Está decidida a hacerlo por el tiempo que sea necesario para recuperar su fuerza y movilidad."Mis hijos y mi familia: No renunciaré a ellos y no me rendiré".