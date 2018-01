Republicanos y demócratas buscan un acuerdo migratorio que proteja a "dreamers"

WASHINGTON D.C. (AP )

Senadores de ambos partidos iniciaron el miércoles la búsqueda de un acuerdo en materia migratoria, pero los líderes reconocen que el esfuerzo no será fácil y ya se estaban acusando mutuamente en caso de que el esfuerzo fracase.



Una treintena de senadores, repartidos entre republicanos y demócratas, planeaban reunirse el miércoles por la noche con la idea, según el legislador republicano John Cornyn, de “hacer que la gente piense en un marco de trabajo que en realidad funcione”.



Su objetivo es producir una iniciativa bipartidista que proteja de la deportación a los “dreamers”, como le llaman a cientos de miles de inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos pero que no tienen permiso de residencia, y proveer millones de dólares en recursos para reforzar la seguridad fronteriza.



“No podemos permitir que nos bloqueen aquellos que son antiinmigrantes, aquellos que dan a los dreamers la esperanza de la ‘amnistía’. Porque entonces fracasaremos”, dijo el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.



Schumer habló unas 12 horas después de que el presidente Donald Trump lo responsabilizó de lo que suceda.



“El llorón Chuck Schumer entiende perfectamente, en especial después de esta humillante derrota, que si no hay Muro, no hay DACA”, tuiteó Trump el martes en la noche, en referencia al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.



El DACA brinda protección temporal de la deportación y da permisos de trabajo a unos 700 mil jóvenes migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, ya sea porque sus padres entraron sin permiso al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus visas.



El martes, Schumer dijo que retiraría una oferta de 25 mil millones de dólares para el muro fronterizo que desea Trump. Un colaborador del senador dijo que en realidad retiraron la oferta desde el domingo en la noche, después de que fue evidente que no habría compromiso rápido para proteger a los dreamers.



El legislador republicano Mitch McConnell dijo que si los senadores no logran un acuerdo para el 8 de febrero -que ambos lados ven complicado- él comenzará a abordar la iniciativa de inmigración en un debate que sea “justo para ambos lados”. Eso sugiere que ambos partidos podrían ofrecer enmiendas.



El 8 de febrero expira una ley que permitió reabrir el gobierno después de una parálisis de tres días que comenzó después de que los demócratas pidieron una decisión en el tema migratorio a cambio de autorizar financiamiento a las agencias federales.