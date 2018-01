Fiscal de "Rusiagate" más cerca de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El secretario de Justicia Jeff Sessions fue interrogado durante horas como parte de la investigación del fiscal especial sobre Rusia, informó el Departamento de Justicia, mientras los fiscales se acercan a una posible entrevista con el presidente Donald Trump sobre si tomó medidas para obstruir una pesquisa del FBI sobre los contactos entre Rusia y su campaña presidencial de 2016.



La entrevista con Sessions la semana pasada lo convierte en el funcionario del gobierno de más rango y el primer miembro del gabinete, que se sabe que fue interrogado. El interrogatorio se dio mientras el fiscal especial Robert Mueller investiga si las acciones de Trump durante su mandato, incluso el despido del director del FBI James Comey, constituyen esfuerzos indebidos para obstaculizar la pesquisa del FBI.



Ahora que ya se interrogó a muchos de los asesores más cercanos a Trump, el presidente y sus abogados se preparan para una posible entrevista que probablemente se enfoque en algunas de las mismas preguntas sobre obstrucción.



Entre los temas que se prevé que se toquen durante el encuentro con Mueller, quien ha expresado su interés en hablar con Trump, no solo se incluiría el despido de Comey, sino también las interacciones que el despedido ex director afirma que inquietaron al mandatario, entre ellas la solicitud de Trump de poner fin a la investigación de un alto funcionario de la Casa Blanca.



El martes, en la Oficina Oval, Trump dijo que "no está preocupado para nada" sobre lo que Sessions pudo haberle dicho al equipo de Mueller.



El reciente interrogatorio al secretario de Justicia demuestra el determinado interés de los investigadores en el tema de la obstrucción que ha sido el centro de la pesquisa durante meses a través de entrevistas con muchos de los funcionarios y ex funcionarios de la Casa Blanca.



El mismo Sessions es un testigo de potencial relevancia dado su papel como un importante miembro interno de la campaña de Trump y su involucramiento directo en el despido de Comey el 9 de mayo, mismo que recomendó. Inicialmente, la Casa Blanca dijo que el despido se hizo bajo recomendación del Departamento de Justicia y citó como justificación un memo de parte del subsecretario de Justicia Rod Rosenstein que responsabilizaba a Comey por su manejo en la investigación al servidor de correos electrónicos de Hillary Clinton.



Pero Trump declaró posteriormente que estaba pensando en "esta cosa de Rusia" al momento de despedir a Comey y que había tomado la decisión incluso antes de las recomendaciones del Departamento de Justicia.



Sessions fue uno de los primeros y más leales aliados de Trump, el primer senador en ofrecerle apoyo durante la campaña presidencial y posteriormente un importante asesor de seguridad nacional. Estuvo presente durante el discurso de política exterior de Trump en abril de 2016 en el Hotel Mayflower de Washington, en donde habló con el embajador ruso en Estados Unidos. También asistió a la reunión de un mes atrás con asesores de campaña, entre los que estaba George Papadopoulos, un ex consejero de política exterior que el año pasado se declaró culpable de mentirle al FBI.