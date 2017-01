Cepal pide a Celac analizar medidas proteccionistas de Trump

BAVARO, República Dominicana (AP )

La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) pidió el martes a los países de América Latina y el Caribe establecer mecanismos para analizar las medidas proteccionistas impulsadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contrarrestar su posible impacto negativo mediante una mayor integración regional."Ante la incertidumbre, creo que la integración regional es más necesaria que nunca", dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, al dictar una conferencia a los cancilleres de la región, previa a la quinta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).El vínculo comercial y político con la nueva administración estadounidense no forma parte de la agenda oficial del encuentro, pero el canciller dominicano Miguel Vargas no descartó que el tema sea abordado durante la reunión plenaria de gobernantes el miércoles.Más que el proteccionismo comercial, en América Latina "tenemos que protegernos de otras cosas: De la persecución contra los migrantes", dijo al referirse al nuevo gobierno estadounidense el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al llegar a la cita.Para el presidente Evo Morales, quien también arribó el martes, "lo que pasa en América con el nuevo presidente (de Estados Unidos) es motivo de debate, por eso venimos a compartir nuestra experiencias".La cumbre de la Celac será inaugurada por el presidente dominicano Danilo Medina la noche del martes en un lujoso complejo hotelero de la zona turística de Bávaro, 200 kilómetros al este de Santo Domingo.De forma previa el encuentro de mandatarios Vargas inauguró el martes la reunión de cancilleres y representantes de las 33 naciones que componen al grupo y que diseñarán la declaración que suscribirán los gobernantes sobre seguridad alimentaria, migración y lucha contra el narcotráfico.El análisis de las relaciones de América Latina con la nueva administración de Estados Unidos fue propuesto por Bárcena, al recordar que Trump anunció su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y firmó el lunes la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), lo que impactará en varios países de la región."Lo que nos está dando mayor incertidumbre es qué es lo que va a pasar con la revisión de tratados y acuerdos de libre comercio", insistió Bárcena, y propuso crear un mecanismo para analizar la coyuntura.Trump también tiene previsto renegociar un acuerdo similar con Centroamérica y República Dominicana y salirse de otras asociaciones comerciales al tiempo en que ha insistido en que hará que México pague por la eventual construcción de un muro a lo largo de la frontera bilateral para contener la migración hacia Estados Unidos.El presidente republicano no ha detallado su política hacia Cuba luego de que su antecesor Barack Obama restableciera los vínculos diplomáticos con la isla."La región también debe definir lo que quiere. El presidente Trump ya dijo lo que quiere, nuestra región ahora tiene que decir lo que quiere, lo que tiene, lo que ofrece, lo que somos", subrayó Bárcena a periodistas antes de su conferencia.Los mandatarios también tienen previsto suscribir 20 resoluciones individuales, incluida una para pedir el fin del bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba y la devolución de la bahía de Guantánamo al gobierno de La Habana.El presidente de Cuba, Raúl Castro, fue el primero en arribar el martes a Bávaro para participar en la cumbre, a la que también han confirmado su asistencia los presidentes de Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana y Venezuela.El presidente mexicano Enrique Peña Nieto , que había confirmado su asistencia, la canceló el martes a último momento sin ofrecer detalles. La presidenta de Chile Michelle Bachelet había cancelado su asistencia antes debido a los incendios registrados en los últimos días en su país.