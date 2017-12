Director Dutoit rechaza denuncias de abuso sexual

LONDON(AP )

El prestigioso director de orquesta Charles Dutoit rechazó el sábado graves acusaciones de abuso sexual que le formularon cuatro mujeres.



Según un comunicado de su oficina, las denuncias “no tienen el menor fundamento en la verdad”. Añade que está buscando asesoría legal y planea defenderse.



The Associated Press informó días atrás sobre las acusaciones de abuso sexual.



El comunicado dice que “las acusaciones periodísticas sobre abusos físicos graves no ayudan a la sociedad a enfrentar debidamente estos problemas si las denuncias en realidad no son veraces”.



Dutoit, de 81 años, es el director artístico y director principal de la Orquesta Filarmónica Real de Londres, y frecuente director invitado de las orquestas más importantes del mundo.