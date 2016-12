Pakistán: Se cobran deudas llevándose muchachas

MIRPUR KHAS, Pakistán(AP)

La madre escarba entre las cosas guardadas en un enorme baúl de metal, buscando una foto de su joven hija, que según ella se llevó una noche un hombre al que supuestamente le debían dinero como pago por la deuda.



Debajo de mantas, ropa y decoraciones de plata que usa con su sari, Ameri Kashi Kohli encuentra dos fotos, cuidadosamente envueltas en plástico, que muestran a sus hijas sonrientes.



Ameri trata de recordar la edad de su hija Jeevti. En los sectores más pobres de Pakistán casi nadie tiene partidas de nacimiento. De repente recuerda que su hija menor "nació cuando hubo un gran terremoto".



Eso fue en el 2005 y Jeevti tenía tres años por entonces. Eso quiere decir que tenía 14 cuando se la llevó el dueño de unas tierras al que le debían dinero.



Su madre está segura que el hombre se llevó a la muchacha como pago por la deuda.



Cuenta que ella y su marido tomaron prestados unos 500 dólares cuando empezaron a trabajar esa tierra y asegura que pagaron lo que debían. "Nunca nos dieron comprobantes de pago y decían que seguíamos tomando dinero prestado", asegura. Y la deuda se duplicó, para llegar a 1.000 dólares.



Es una historia común en el Sur de Pakistán: préstamos pequeños se convierten en deudas impagables y no hay registros de los pagos que hacen la gente.



En este mundo, mujeres como Ameri y su joven hija son tratadas como propiedad y tomadas en pago por una deuda, para resolver disputas o como revancha si un patrón quiere castigar a un empleado. A veces, agobiados por las deudas, los propios padres ofrecen a sus hijas como pago.



Las mujeres son como trofeos para los hombres. Eligen a las más lindas, las más jóvenes y las más sumisas. A veces las toman como segunda esposa para que se ocupen de la casa. O las hacen prostituirse para ganar dinero.



Ameri dice que escuchó historias de otros trabajadores cuyas hijas desaparecieron y hay estimados según los cuales un millar de muchachas son arrebatadas a sus familias todos los años.



Por más que se mudaron a otro sitio tras ser desalojados de su tierra, Ameri teme que se lleven a su otra hija, de 11 años.



Y sabe que, por ser hindú en un país musulmán, pobre entre los pobres, no podría hacer nada para impedirlo.



"Fui a la policía y a los tribunales. Pero nadie nos escucha", se lamentó Ameri. Dice que el administrador de las tierras hizo que su hija se convirtiese al Islam y la tomó como segunda esposa. "Nos dijeron, 'su hija se pasó al Islam y no pueden recuperarla'''.