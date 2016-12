Sospechoso de ataque en Berlín muere en tiroteo en Milán

MILÁN, Italia(AP)

El tunecino a quien se le atribuye la matanza en un mercado de Berlín fue muerto el viernes por la madrugada en un tiroteo con policías en Milán, lo que pone fin a una persecución que se extendió por toda Europa.



La policía italiana informó que Anis Amri atravesó Alemania, Francia y entró a Italia después del ataque, y que tramos del viaje fueron por tren. Las autoridades francesas no comentaron sobre el pase por su país que ha fortalecido sus medidas de seguridad en las vías ferroviarias tras recientes ataques en suelo francés.



El primer ministro italiano Paolo Gentiloni elogió a los dos jóvenes policías que abatieron a Amri en una revisión rutinaria de papeles de identificación, cuando el individuo estaba solo frente a una estación desierta. Pero al mismo tiempo hizo un llamado a favor de una mejor coordinación transfronteriza, al parecer expresando cierto desencanto porque la política europea de fronteras abiertas permitió a Amri viajar por tantos países a pesar de ser el hombre más buscado del continente.



Amri fue identificado en base a huellas dactilares proporcionadas por Alemania.



"La persona muerta, sin lugar a dudas, es Anis Amri, el sospechoso del ataque terrorista ocurrido en Berlín", dijo el ministro del Interior italiano Marco Minniti.



El grupo extremista Estado Islámico se atribuyó el ataque ocurrido el lunes en la iglesia Kaiser Wilhelm de Berlín, en que un camión embistió un mercado navideño, matando a 12 personas y dejando heridas a 56. También se atribuyó el tiroteo en Milán.



En Berlín, la canciller Angela Merkel dijo que ha ordenado una investigación exhaustiva en torno a todos los pormenores del caso, ante reportes de que las autoridades alemanas llevaban meses vigilando a Amri por sospecha de que estaba planificando un ataque.



"Podemos sentir cierto alivio ahora que hemos acabado con una situación peligrosa, pero el peligro del terrorismo sigue vigente como lo ha estado durante años y eso lo sabemos todos", dijo Merkel.



Milán, Roma y otras ciudades han intensificado sus medidas de seguridad tras el ataque en Alemania, y se han despachado más patrullas y controles de vigilancia. Las autoridades italianas enfatizaron que los policías que pararon a Amri no sospechaban que era el atacante de Berlín, pero que tuvieron sospechas cuando vieron que era un hombre norafricano, parado solo frente a una estación de trenes vacía a las 3 de la mañana.



Amri, de 24 años y quien estuvo preso en Italia, fue frenado por los dos oficiales que hacían una patrulla de rutina en el vecindario de Sesto San Giovanni en Milán la madrugada del viernes. Cuando se le pidió mostrar sus documentos sacó una pistola de su mochila y murió en el tiroteo subsiguiente.



Uno de los oficiales, Christian Movio, de 35 años, recibió un balazo en el hombro derecho y fue operado pero se encuentra bien. El colega de Movio, Luca Scata, de 29 años, fue el que disparó a Amri en el pecho, causándole la muerte.



Amri no tenía ni papeles de identificación ni teléfono celular, sólo un navaja y la pistola calibre 22.



"Era un fantasma", dijo el jefe de la policía de Milán Antoio de Iesu. Agregó que Amri fue detenido gracias al trabajo policial, la aumentada vigilancia "y un poquito de suerte".