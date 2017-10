Afianza Macri su poder en Congreso argentino

BUENOS AIRES, ARGENTINA(AP)

El Gobierno de Mauricio Macri obtuvo un amplio respaldo de la población en las elecciones legislativas de ayer en Argentina, lo que le permitirá avanzar en el Congreso con una serie de reformas trascendentales y aspirar a la reelección en 2019.



El oficialismo se imponía en la mayoría de las provincias, entre ellas la capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, cuatro de los distritos de mayor peso electoral, según los primeros resultados oficiales difundidos por el Ministerio del Interior.



En Buenos Aires, el distrito más poblado del país y que concentra 40% del electorado, la coalición gobernante Cambiemos ganaba 42.45% contra 36.11% de Unidad Ciudadana, que lleva como candidata a senadora a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien no obstante se asegura un escaño, lo cual le otorgaría inmunidad justo en momentos en que la justicia ha redoblado la presión sobre ella en causas por corrupción durante su Gobierno.



NO INFLUYE CASO MALDONADO



Los resultados evidencian que el apoyo electoral a Macri no fue afectado por la muerte del activista Santiago Maldonado, cuya desaparición el 1 de agosto -durante una protesta de la comunidad mapuche en la Patagonia dispersada por una fuerza federal- causó una fuerte conmoción social y protestas multitudinarias.



Su familia y organismos de derechos humanos habían cuestionado duramente al gobierno por el manejo del caso.



Maldonado estuvo desaparecido durante más de dos meses hasta que su cuerpo fue hallado a la vera del río Chubut el pasado martes, justo en coincidencia con el cierre de la campaña electoral.



Las causas de su deceso todavía no han sido determinadas, pero resultados preliminares de la autopsia revelaron que no sufrió lesiones.