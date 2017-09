Alcalde Londres: Uber culpable de perder licencia

LONDRES(AP )

El alcalde de Londres dijo el sábado que la gente enojada con las autoridades de tránsito por despojar a Uber de su licencia para operar en la ciudad deberían dirigir ese enfado a la propia empresa de taxis.



“Me solidarizo con los conductores de Uber y los clientes afectados por esta decisión”, dijo el alcalde Sadiq Khan, pero aclaró que la empresa era la culpable.



Transport for London, la autoridad de tránsito de la capital británica, dijo el viernes que no renovará la licencia de Uber, que caduca el 30 de septiembre, por falta de responsabilidad empresaria.



Entre otros motivos, la agencia citó la actitud de Uber “hacia la denuncia de delitos penales graves” y el uso de software diseñado para evadir a las autoridades.



Khan dijo en un comunicado que sería un error “otorgar la licencia a Uber si esto significara una amenaza a la seguridad de los londinenses”.



Los conductores y empresas de taxis dicen que los conductores de Uber no están obligados a cumplir con las mismas normas para obtener licencia, lo que les da una ventaja desleal y significa un riesgo para el público.



Uber anticipó que apelará la decisión y acusó a las autoridades de Londres de ceder a los intereses de “quienes quieren limitar las opciones de los consumidores”.



Puede seguir operando mientras se resuelve su apelación.



Medio millón de personas firmaron un petitorio online en protesta por la decisión de no renovar la licencia. Uber tiene 3,5 millones de clientes y 40 mil choferes en Londres.