Trump amenaza con abandonar TLCAN en medio de negociaciones

WASHINGTON D.C. (AP )

A una semana de que comenzaron las negociaciones para reescribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente Donald Trump ya amenazó con abandonar el acuerdo.



En un mitin realizado el martes por la noche en Phoenix, Trump señaló que Estados Unidos podría “acabar revocando” el Tlcan con México y Canadá “en algún momento”, aunque dijo que no había tomado una decisión definitiva por el momento.



“Personalmente”, apuntó Trump, “no creo que podamos llegar a un acuerdo porque se han aprovechado mucho de nosotros”.



El presidente ya había hecho esa misma amenaza en abril, pero dio marcha atrás luego de la reacción negativa que generaron sus palabras entre las empresas estadounidenses, en específico en el sector agropecuario, el cual se ha beneficiado del acceso que tiene al mercado mexicano generado por el Tlcan.



Trump reiteró su amenaza el martes y reavivó las preocupaciones.

“Terminar de forma abrupta con el TLCAN podría crear una serie de consecuencias imprevistas que necesitan ser consideradas”, dijo Ann Wilson, directora de la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos, la cual representa a los fabricantes del sector automotor.



“México y Canadá son socios confiables de Estados Unidos, y como resultado somos socios fuertes en materia de seguridad nacional. No debemos dar eso por sentado”.



El Tlcan, que ha estado en vigencia por 23 años, eliminó la mayoría de las barreras comerciales que separaban a Estados Unidos, Canadá y México; fomentó un crecimiento rápido del comercio, y provocó que hubiera mejores relaciones diplomáticas entre los tres países. Sin embargo, el acuerdo ha generado múltiples críticas en Estados Unidos debido a que condujo a que algunos fabricantes trasladaran sus operaciones al sur de la frontera para aprovechar los menores salarios de la mano de obra mexicana.



El presidente Trump ha calificado al Tlcan como “el peor acuerdo en la historia” y prometió arreglarlo o abandonarlo por completo.



Las negociaciones sobre la revisión del Tlcan comenzaron la semana pasada en Washington, y hubo un amplio consenso en la necesidad de modernizar el acuerdo para reflejar los cambios que han ocurrido en las últimas dos décadas, como el incremento del comercio en línea.



Aun así, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, advirtió que su país no se conformaría a un “mero ajuste de algunas disposiciones y actualización de algunos capítulos”. Dijo que el Tlcan le había costado a Estados Unidos cientos de miles de empleos, e insistió en la necesidad de tomar medidas para reducir el déficit del país y asegurar que la mayoría de los bienes que califican para el Tlcan sean producidos en Estados Unidos. Canadá y México no estuvieron de acuerdo con ese planteamiento.



Los economistas dicen que el Tlcan ha tenido un modesto efecto neto en el mercado laboral de Estados Unidos debido a que el extenso comercio con Canadá y México creó trabajos y el comercio representa una pequeña parte de la economía estadounidense.



Tras 5 días de negociaciones, las tres naciones norteamericanas emitieron una declaración en la que dijeron que reanudarían las discusiones en México del 1 al 5 de septiembre, luego a finales de septiembre en Canadá y regresarían a Estados Unidos en octubre. Se prevé que a estas reuniones le sigan algunas más.



James Jones, quien fue embajador en México durante la presidencia de Bill Clinton y que ayudó a negociar el Tlcan a mediados de los 90, predijo que Lighthizer y su equipo de negociadores podrían utilizar los duros comentarios de Trump para tomar ventaja.