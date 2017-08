Texas dará 3.4 mdd a pareja acusada falsamente de abuso de niños en rituales satánicos

HOUSTON, Texas(AP )

RT KVUE #foxaustin "Dan and Fran Keller to receive more than $3 million for wrongful conviction: … pic.twitter.com/mFAYAB9tty" — Austin Fox. UT (@myfoxaustin) 23 de agosto de 2017

BREAKING: Fran and Dan Keller, recently declared innocent in Travis, here to support Greg Kelley. On phone with him. pic.twitter.com/jAb8F6LJLs — Tony Plohetski (@tplohetski) 2 de agosto de 2017

Not nearly enough. But it's a start, and after 21 years in prison, the Kellers can begin to rebuild their lives:https://t.co/8kvRCj7X93 — Kamilla Ludwig ن (@TheBraveLass) 23 de agosto de 2017

Una pareja de Texas recibirá 3,4 millones de dólares del estado por haber sido encarcelada injustamente durante más de dos décadas por las acusaciones de los fiscales de que abusaron sexualmente de niños como parte de rituales satánicos en la guardería que operaban.El diario Austin American-Statesman informa que Dan y Fran Keller supieron este martes que recibirán el pago de un fondo estatal por la condena injusta.Un juez en junio aprobó una solicitud de la fiscal del distrito del condado de Travis Margaret Moore para una declaración de inocencia para los Kellers.La pareja fue condenada en 1992 por agredir sexualmente a un niño de 3 años de edad después de que los niños a su cuidado contaron a los investigadores historias sobre niños desmembrados, mascotas torturadas, entre otras.Su abogado, Keith Hampton, dice que el "pánico satánico" alcanzó un punto de fiebre en el momento en que los Kellers fueron procesados.