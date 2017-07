Afganistán: Talibán toma dos distritos, mata a policías

KABUL(AP)

Milicianos del Talibán tomaron un segundo cuartel policial en dos días, esta vez en un distrito en la provincia occidental de Ghor, dijo el jefe de la policía provincial.



Al menos ocho policías murieron en combates separados con el Talibán, que ha incrementado sus ataques en el norte y el occidente del país, sitiando cuarteles de los distritos, dijo Mohammad Mustafá Moseni.



Moseni dijo que el Talibán lanzó cuatro ataques contra el cuartel general del distrito de Taywara el domingo por la mañana y “no tuvimos otra opción que retirarnos”. Dijo que la policía tomó posiciones a unos 8 kilómetros del cuartel general, en espera de refuerzos para contraatacar.



Tras capturar el distrito de Taywara, combatientes del Talibán merodearon los pasillos del único hospital en busca de miembros heridos de la Seguridad Nacional Afgana para matarlos, dijo el director provincial de salud Ghulam Nabi Yaghana.



Dijo que recibió reportes de que los milicianos mataron a cuatro o cinco pacientes.



El área es remota y las comunicaciones telefónicas son esporádicas, le dijo a The Associated Press en una entrevista por teléfono desde Ferozkoh, la capital provincial. Se piensa que todos los muertos eran soldados o policías, dijo.



En una declaración, el Talibán anunció la captura del distrito de Taywara, pero dijo que 46 miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno fueron muertos. La AP no pudo confirmar ninguna de las cifras.



El sábado, dos policías murieron cuando el Talibán tomó la sede del distrito de Faryab, en la norteña provincia de Lawlash, e incendiaron el edificio de la policía, dijo Abdul Karim Yourish, portavoz del jefe de la policía provincial.



En días recientes, el Talibán ha lanzado decenas de ataques en el Norte del país, causando el cierre temporal de una importante carretera entre Kabul y la región.