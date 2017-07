Acusa Trump filtraciones de WP

CIUDAD DE MÉXICO()

El presidente Donald Trump acusó al diario The Washington Post (WP) por filtraciones de inteligencia, luego de que publicará un artículo acerca de que el embajador de Rusia en EU habló de asuntos electorales con el senador estadounidense Jeff Sessions cuando ambos se reunieron durante la contienda presidencial de 2016.



"Una nueva filtración de información de inteligencia del Amazon Washington Post, esta vez contra Jeff Sessions. ¡Estas filtraciones ilegales, como la de Comey, deben cesar!", escribió Trump a través de Twitter.



Además, en alusión a informaciones de que estaría estudiando indultos para asesores o allegados que están bajo investigación, tuiteó: "Si bien todos coinciden que Presidente de EU tiene pleno poder para indultar, para qué pensar en eso si único crimen hasta ahora son filtraciones contra nosotros. Noticias falsas".



El WP informó ayer que Trump ha estado averiguando acerca de su autoridad para indultar a colaboradores, parientes e incluso a sí mismo en relación con la investigación sobre la injerencia rusa.



Acusa por operativo frustrado



El Presidente, quien asegura que no se ha cometido delito alguno, ha instado a las autoridades judiciales a encausar a los filtradores.



Sin entrar en detalles, Trump señaló al diario The New York Times por "frustrar" un plan de su Gobierno para matar al líder del autodenominado Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi.



"El fracasado New York Times frustró un intento de EU para matar al terrorista más buscado, Al Bagdadi. (Pusieron) Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional", escribió el mandatario en su red social.