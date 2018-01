Evacuan a 150 personas en Italia tras avalancha en los Alpes

MILÁN, Italia (AP)

Cuatro helicópteros evacuaron a 150 personas que se quedaron atrapadas en un hotel de cuatro estrellas de Italia y en otras estructuras lejanas luego de una avalancha de nieve, informaron las autoridades luego de que una fuerte nevada azotara los Alpes.El Hotel Langtauferer, ubicado cerca de la frontera con Austria a 1.870 metros (6.135 pies) sobre el nivel del mar, no fue impactado directamente por la avalancha ocurrida en la noche, pero el riesgo de más avalanchas en el área era sumamente alto, dijo Katia Squeo, de la agencia de protección civil en la ciudad italiana de Bolzano."Se restauró la electricidad y los huéspedes no se querían ir, por lo tanto el alcalde tuvo que ordenar la evacuación", indicó Squeo. "El riesgo de una avalancha aún está presente".La evacuación transcurrió durante condiciones climáticas benignas, y cada helicóptero trasladó a siete personas al gimnasio de una escuela en el poblado cercano de San Valentino, donde recibieron comida. Entre los evacuados estaban 75 huéspedes y trabajadores del hotel, residentes y turistas que se alojaban en otros lugares.Toda la zona quedó incomunicada de la carretera principal más cercana, a unos 20 kilómetros de distancia, por la fuerte nevada y el riesgo de avalancha. Una estructura en una instalación educativa cerrada resultó dañada en una avalancha, mientras que el segundo piso de una casa quedó destrozado en otra, informaron las autoridades de protección civil. La familia se encontraba en el primer piso y nadie resultó herido.Toda la zona norte de los Alpes que colindan con Austria se encontraba bajo peligro de avalancha luego de una densa nevada de hasta 2 metros (6 pies), la cual rompió récords que datan de principios de la década de 1980 en algunos lugares, según los funcionarios.El Hotel Langtauferer tiene vistas espectaculares de una montaña cercana de 3.700 metros y se anuncia a sí misma como un lugar ideal para los esquiadores, quienes pueden iniciar el descenso justo en la puerta del hotel. Martina Doene, la gerente del hotel, dijo que todos los evacuados guardaron la calma a pesar del peligro.La agencia de protección civil dijo que las cuadrillas de rescate también trabajaban para despejar los caminos hacia Val Senales, donde miles de turistas y residentes habían estado aislados desde el lunes sobre Merano. El poblado mismo estaba protegido por barreras especiales contra avalanchas y no había peligro inmediato, señaló Squeo.Las fuertes nevadas han creado condiciones peligrosas y caos en el transporte a lo largo de la zona de los Alpes.En Francia, la región de Chamonix, al pie de Mont Blanc, quedó totalmente cerrada al público debido a lo que las autoridades indicaron que era el mayor riesgo de una avalancha. Varios caminos importantes y túneles de la zona estaban cerrados.En Suiza, una carretera que conduce al túnel de San Gotardo, que conecta con Italia, estaba cerrada. La radiodifusora pública suiza SRF reportó que una autopista cercana a Gurtnellen resultó dañada en una avalancha y había sido cerrada temporalmente en ambas direcciones.Los destinos suizos para esquiar Zermatt, Andermatt y Saas-Fee quedaron aislados del mundo exterior debido al riesgo de avalanchas.Las fuertes nevadas también obstaculizaron la llegada de los participantes el Foro Económico Mundial anual que se celebra en la ciudad de Davos.Las escuelas en algunas localidades del estado de Tirol en el oeste de Austria permanecieron cerradas el martes, de acuerdo con la radiodifusora austriaca ORF.