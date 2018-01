Acusan a motel de Phoenix de revelar información personal de latinos a agentes migratorios

PHOENIX, Arizona(AP )

Un grupo defensor de los derechos civiles demandó el martes a la cadena Motel 6, a la que acusa de discriminar a algunos clientes latinos en dos sucursales del área de Phoenix por proporcionar su paradero e información personal a agentes migratorios, quienes posteriormente arrestaron a por lo menos siete huéspedes.



La demanda interpuesta por Mexican American Legal Defense and Educational Fund afirma que Motel 6 tenía prácticas o políticas corporativas de entregar a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) la información que proveen los huéspedes al momento de su registro.



También acusa que Motel 6 proporcionó dicha información sin obligar a las autoridades a obtener una orden judicial o sin tener una sospecha razonable de que se estuviera cometiendo un delito.

“Pretendemos disuadir cualquier operación de este tipo” por parte de las fuerzas del orden, dijo Thomas Saenz, presidente del Maldef.



Motel 6 rechazó comentar sobre la demanda, pero a través de un comunicado dijo que se toma muy en serio la privacidad de sus huéspedes.



La cadena nacional de hoteles de bajo costo señaló en septiembre que sus empleados del área de Phoenix ya no cooperan con las autoridades migratorias, después de un reporte del diario Phoenix New Times en el que señaló que sus trabajadores proporcionaban los nombres de sus huéspedes a los agentes, quienes posteriormente arrestaron a 20 personas por cargos migratorios.



En ese momento, Motel 6 señaló en Twitter: “Eso fue implementado a nivel local sin el conocimiento de la alta gerencia. Cuando nos enteramos de lo sucedido la semana pasada, se descontinuó la práctica”.



Hace unos días, el fiscal general del estado de Washington interpuso una demanda contra la cadena al afirmar que violó la ley estatal de protección al consumidor al proporcionar información privada de miles de huéspedes a los agentes migratorios sin una orden judicial de por medio.



La demanda señala que Motel 6 estaba al tanto de que los agentes utilizaron información de sus registros para ir tras huéspedes basándose en su nacionalidad.



La oficina del fiscal general Bob Ferguson comenzó a investigar después de que surgieran los reportes del caso en Phoenix.



La cadena señaló que informó a sus más de mil 400 sucursales que tenían prohibido proporcionar de manera voluntaria la lista de huéspedes a las autoridades migratorias.



La demanda de Phoenix fue presentada ante una corte federal a nombre de ocho latinos no identificados que se hospedaron en dos sucursales de Motel 6 de la ciudad durante junio y julio. Siete de ellos fueron arrestados.



Agentes de ICE visitaron a los huéspedes en las habitaciones del motel un día después de que mostraron a los empleados de Motel 6 sus pasaportes, licencias de conducir o identificaciones emitidas por el gobierno mexicano, de acuerdo con la demanda.



Como resultado, una mujer fue deportada de Estados Unidos, mientras que un hombre pasó 30 días en un centro de detención hasta que pudo reunir los 7 mil 500 dólares para el pago de su fianza.



En dos instancias, los agentes de ICE se rieron cuando los huéspedes preguntaron si Motel 6 les había proporcionado su información personal, afirma la demanda.



La denuncia señala que los ocho huéspedes tenían la expectativa razonable de que su información no sería compartida con las autoridades federales y alegan que hubo discriminación debido a su raza y nacionalidad.



Los latinos demandantes señalaron que sufrieron de problemas emocionales, temor y humillación.



Piden una compensación financiera por un monto no revelado y solicitan a un juez que declare que compartir la información es una violación a las leyes contra la discriminación, además de protecciones constitucionales en contra de las incautaciones y cateos injustificados.



La demanda no presenta acusaciones en contra del ICE. Yasmeen Pitts O’Keefe, portavoz de la oficina de la agencia en Arizona, declinó comentar al respecto.