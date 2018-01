Académico turco dice que Noé llamó a su hijo por celular para que fuera al arca

(GH)

Un académico turco que dijo que el Profeta Noé llamó a su hijo usando un teléfono celular ha defendido su teoría, diciendo que tiene "pruebas", informa Hurriyet Daily News Hablando en el canal estatal TRT 1 el 6 de enero, Yavuz Örnek, profesor de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Estambul, declaró que Noé se comunicó con su hijo por teléfono celular poco antes de la famosa inundación, cuya historia aparece tanto en el Corán y el Antiguo Testamento.Örnek también señaló que su universidad le había pedido que dejara de promover su teoría extravagante.La universidad dijo: 'No hable de esto ahora, puede continuar para demostrar sus afirmaciones una vez que las cosas se hayan calmado'.Örnek también dio a conocer que no había tiempo suficiente para explicar sus afirmaciones durante el programa de televisión."Me hicieron enojar durante el programa de televisión. Pude haber explicado esta afirmación correctamente. Cuando de repente dije 'teléfono celular', todos hablaron en contra de mis palabras. Si me hubieran dejado en paz, habría demostrado mi teoría", dijo.