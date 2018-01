Alumno de 15 años, el responsable del tiroteo en escuela de Kentucky

BENTON, Kentucky(AP )

Un alumno de 15 años de edad entró a su escuela con una pistola el martes en Kentucky y mató a tiros a dos compañeros e hirió a 19 antes de ser detenido, informaron las autoridades.



La policía dijo que no hay más sospechosos en la primera matanza escolar en Estados Unidos en lo que va del año. El suceso ocurrió en la escuela Marshall County High School en el suroeste de Kentucky, a unos 193 kilómetros (120 millas) al Noroeste de Nashville, Tennessee.



Cientos de alumnos huyeron de prisa del plantel, corriendo por una carretera o montándose en automóviles. Algunos de ellos se congregaron en un restaurante McDonald's cercano.



"Estaban corriendo y gritando, corriendo por la carretera, tratando de salir del peligro", dijo Mitchell Garland, quien albergó a unos 50 muchachos en su tienda.



Ambulancias y patrullas policiales convergieron en la escuela, junto con comandos armados con armas automáticas. El gobernador Matt Bevin salió corriendo del Capitolio al lugar de los hechos. Los padres estacionaron sus vehículos donde podían y corrieron para encontrar a sus hijos.



Una chica murió al impacto y un chico murió en el hospital, dijo el gobernador, añadiendo que todas las víctimas eran alumnos.

El sospechoso será acusado de asesinato e intento de asesinato, dijo Bevin. La policía no divulgó su identidad ni dijo cuál podría ser el motivo.



"Esta es una herida que tardará mucho en sanar y para algunos miembros de nuestra comunidad, nunca sanará", dijo Bevin.



Cinco de los heridos fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, a unos 193 kilómetros (120 millas) de distancia, dijo la vocera Tavia Smith.



La policía estatal de Kentucky no cree que hay razones para sospechar que hubo cómplices, dijo el detective Jody Cash al diario Murray Ledger & Times.



Esta es la primera masacre en una escuela en Estados Unidos en lo que va de año, según datos recopilados por la agrupación Gun Violence Archive, que se basa en datos de los medios de comunicación y otras fuentes.