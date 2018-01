Maduro se declara "a la orden" para su reelección en Venezuela

CARACAS, Venezuela(AP)

El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el martes que si el partido oficialista y las organizaciones aliadas al gobierno aprueban su postulación, buscará la reelección para los comicios presidenciales que la oficialista Asamblea Constituyente convoco para abril.



“Estoy a la orden de la candidatura presidencial”, dijo Maduro a la prensa al ratificar que está dispuesto a perseguir un segundo periodo presidencial de seis años.



Asamblea venezolana ordena elecciones antes de fin de abril





La oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó el martes llamar a elecciones presidenciales en Venezuela antes del 30 de abril.



Los constituyentes decidieron por unanimidad y al grito “el pueblo unido jamás será vencido” convocar a los comicios. Ahora, la convocatoria tiene que ser ratificada por el Consejo Nacional Electoral, que controla el oficialismo y que deberá fijar la fecha precisa para la contienda.



El presidente Nicolás Maduro, cuya popularidad ronda 20%, no ha confirmado hasta el momento si optará a la reelección en los próximos comicios.



El constituyente Diosdado Cabello, quien presentó la propuesta de convocatoria, dijo durante la sesión que “no vamos a tener problema con la candidatura revolucionaria” y que el oficialismo irá con "un solo candidato".



La coalición Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una veintena de partidos opositores, aún no ha decidido si realizará unas elecciones primarias para elegir un candidato unitario o si irá con varios.



El dirigente opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, afirmó que si se libera el derecho del pueblo a decidir los oficialistas "se van" del gobierno. Capriles instó en su cuenta de Twitter a los opositores a ir unidos a la consulta para “recuperar la democracia”.



Durante las negociaciones que han llevado adelante el oficialismo y la oposición durante este mes en República Dominicana se discutió la convocatoria a elecciones presidenciales. La coalición opositora ha exigido garantías de transparencia y el cambio de la directiva del Consejo Nacional Electoral para participar en la consulta.



Las elecciones presidenciales por varias décadas siempre fueron realizadas a finales de año, pero desde la muerte del fallecido presidente Hugo Chávez en marzo del 2013 los comicios presidenciales se adelantaron para el primer cuatrimestre.



El oficialismo ganó por abrumadora mayoría las elecciones regionales de octubre y los comicios de alcaldes de diciembre, en los que los principales partidos opositores no participaron, pero no está claro si ese escenario podría repetirse en unas elecciones presidenciales.