Descalifican a doce camellos de concurso de belleza saudí por haber usado botox

12 Camel were excluded from King AbdulAziz Camel Festival because their handlers used “Botox” to make them look more beautiful 🐪 💉#مهرجان_الابل_حضارة_وتنظيم #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل pic.twitter.com/rNVsG2SB5g — SAUDI - VIBES 🇸🇦 (@ItentertainSa) 23 de enero de 2018

King Abdulaziz Camel Beauty Contest vision is to be the first and leading world Camel festival, to promote cultural and national aspects and to have cultural and economic outcomes for community. pic.twitter.com/RP5jZclmL7 — Saheel_En (@Saheel_En) 19 de enero de 2018

King Abdulaziz Camel Festival 2018 🐪#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل_الثاني pic.twitter.com/t5qY8oKeRL — SAUDI - VIBES 🇸🇦 (@ItentertainSa) 16 de enero de 2018

Doce camellos han sido descalificados de un concurso anual de belleza saudí después de que se descubrió que sus dueños habían usado botox.Los animales fueron expulsados del King Abdulaziz Camel Festival, que tuvo lugar cerca de Riyadh, por violar las estrictas reglas del concurso de belleza, informa el Daily Mail Los premios en efectivo por competiciones de camellos en el festival de 28 días totalizan 57 millones, por lo que la presión para hacer trampa puede ser intensa.El año pasado se emitió un nuevo manual para los participantes en el concurso de belleza, informa Newshub, el cual cita el Daily Mail."Los camellos con botox en los labios, afeitados, teñidos en cualquier parte del cuerpo o con cambios de forma no natural no están permitidos", dice el manual.Aparte del concurso de belleza, hay premios para carreras de camellos, entrenamiento de obediencia, arte de pelo de camello y las mejores fotografías de camellos.El juez principal del programa, Fawzan al-Madi, dijo a Reuters: "El camello es un símbolo de Arabia Saudita"."Solíamos preservarlo por necesidad, ahora lo conservamos como un pasatiempo".En los últimos años, la familia real saudita ha aumentado el perfil del festival de camellos, ya que enfatizan aspectos de la cultura tradicional, mientras que al mismo tiempo impulsa la reforma de la sociedad.