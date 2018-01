EU:En lo que va del 2018 han atendido más de 30 casos de intoxicados con bolsitas de detergente

NUEVA YORK(AP )

Procter & Gamble está trabajando para frenar el llamado “reto del Tide Pod”, una tendencia que se ha expandido en redes sociales donde los adolescentes están tragando cápsulas rellenas de detergente para ropa.



Los Centros de Control de Envenenamiento de Estados Unidos advirtieron la semana pasada que ha visto un aumento en el número de jovencitos que están ingiriendo las cápsulas, las cuales pueden causar convulsiones, paros respiratorios e incluso la muerte.



El lunes en un blog, David Taylor, director general de P&G, dijo que la tendencia es “peligrosa” y “extremadamente preocupante”.



Dijo que la empresa está trabajando con las empresas de redes sociales para retirar los videos de gente comiendo las cápsulas y pidió a los adultos hablar con los niños sobre los riesgos.



“Háganles saber que su vida y salud importan más que los clics”, agregó Taylor.



En los primeros 15 días del año, los Centros de Control de Envenenamiento han manejado 39 casos de uso malintencionado de las cápsulas entre personas de 13 y 19 años. En todo año pasado, la agencia tuvo 53 casos.



En lo general, las cápsulas han sido un éxito para Procter & Gamble Co., que también fabrica la pasta dental Crest y el papel higiénico Charmin. La empresa reportó el martes una ganancia trimestral de 17 mil 400 millones de dólares e ingresos netos de 500 millones, superando las expectativas de Wall Street.



P&G ha enfrentado en el pasado cuestiones de seguridad con sus Tide Pods. Poco después de que lanzó el producto en 2012, la empresa anunció que crearía una tapa doble para evitar que las cápsulas estuvieran al alcance de los niños, ya que algunos las confundían con caramelos debido a su empaque colorido.



Para desalentar a los adolescentes, P&G lanzó a inicios del mes un video de 20 segundos del jugador de futbol americano Rob Gronkowski donde le dice a la audiencia que no ingiera la cápsulas.



“¿Qué pasa con ustedes?”, dice Gronkowski en el video. “Usen los Tide Pods para lavar, no para comer”.



Una pizzería en la ciudad de Nueva York incluso lanzó los “pods horneados” debido a la tendencia, unos rollos rellenos de queso y pepperoni, cubiertos con queso, que se parecen a las cápsulas de detergente.