Cancelan alerta de tsunami tras sismo en Alaska

ANCHORAGE, Alaska(AP )

Un sismo de magnitud 7.9 registrado el martes ante la isla de Kodiak, en Alaska, provocó una alerta de tsunami para una amplia franja de la costa de Alaska y en la Columbia Británica de Canadá, pero las autoridades del Centro Nacional de Tsunamis cancelaron la alerta horas después cuando no aparecieron olas en las comunidades costeras del estado.



El resto de la costa Oeste de Estados Unidos estaba bajo aviso. Las oficinas locales del Departamento de Seguridad Nacional y de Manejo de Emergencias dijeron que hasta el momento no había reportes de daños.



El terremoto sucedió a las 12:30 de la noche y tuvo lugar a unos 273 kilómetros (170 millas) al Sureste de la isla de Kodiak. Los mensajes de alerta enviados por el Servicio Nacional de Meteorología a celulares en Alaska decían: "Aviso de emergencia. Peligro de tsunami en la costa. Vayan a zonas altas o tierra firme".



Funcionarios de Kodiak advirtieron a residentes en áreas bajas que evacuaran la zona.



Al inicio, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud de 8,2. Eso hizo que se generara alerta de tsunami para Alaska y la Columbia Británica, mientras que la costa Oeste de Estados Unidos estaba bajo vigilancia.



Todavía hay un aviso para una pequeña parte del estado. Los avisos fueron cancelados para Washington, Oregon, California y Hawai. Las autoridades en Japón dijeron que ahí no hubo amenaza de tsunami.



Las autoridades en la isla de Kodiak aconsejaron a los habitantes desalojar si vivían en zonas bajas. La gente corrió a ponerse a salvo y algunos se refugiaron en escuelas que fueron acondicionadas como albergues.