Sismo de 8.2 en Alaska provoca alerta de tsunami

ANCHORAGE, Alaska(AP )

Un sismo de magnitud 8.2 registrado el martes ante la isla de Kodiak, en Alaska, provocó una alerta de tsumani para una amplia franja de la costa de Alaska y en la Columbia Británica canadiense.

El resto de la costa Oeste de Estados Unidos estaba bajo aviso.



El potente terremoto tuvo lugar a unos 280 kilómetros (175 millas) al Sureste de la isla de Kodiak a primera hora del martes. Los mensajes de alerta enviados por el Servicio Nacional de Meteorología a celulares en Alaska decían: "Aviso de emergencia. Peligro de tsunami en la costa. Vayan a zonas altas o tierra adentro”.



Funcionarios de Kodiak advirtieron a residentes en áreas bajas que evacuaran la zona.



Un agente de la policía de Kodiak respondió a una llamada telefónica de The Associated Press diciendo: "Si es sobre el tsunami, tienen que ir a zonas altas de inmediato”.



Según publicaciones en redes sociales, el terremoto llegó a sentirse a cientos de kilómetros (millas) de distancia, en Anchorage.



Keith Perkins, que reside en Sitka, en el Sureste de Alaska, llegó a la escuela secundaria antes el martes por la mañana tras una alarma en su celular que lo avisó de la alerta de tsunami. Las sirenas de la ciudad sonaron más tarde.



En Facebook, la gente comentaba si se trataba de un aviso real o no y qué debían hacer, agregó.



Dada la magnitud del movimiento telúrico, Perkins dijo que pensó que lo mejor era acudir a la escuela, el punto de evacuación ante tsunamis, aunque en el pasado pensaba que su casa estaba en un “lugar lo suficientemente alto”.



"Pensé que era mejor apostar sobre seguro”, manifestó.



Los agentes de policía estaban redirigiendo el tránsito y el estacionamiento de la escuela estaba llenándose, apuntó añadiendo que vio a gente con maletas o mochilas.