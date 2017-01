Rechazan apelación de Texas sobre ley para votantes

WASHINGTON D.C. (AP)

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes la apelación de Texas en favor de restaurar una ley estricta de identificación de votantes.



El rechazo ocurrió cuando los jueces dijeron que no revisarán el dictamen de la corte menor, que sostuvo que la ley era discriminatoria.



Esa corte ordenó cambios a la ley antes de la elección de noviembre.



El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo en una breve declaración que la corte podría aceptar el caso más adelante porque seguirá pendiente en una corte federal de distrito en Texas. Una audiencia programada para el martes fue postergada hasta el próximo mes.



Texas suavizó lo que expertos en elecciones calificaron como las medidas de identificación de votantes más duras del país. Pero el procurador general Ken Paxton, republicano, quería que la Corte Suprema restaurara la ley a su estado original.



Tal como estaba escrita, la ley pedía que los votantes se identificaran con uno de siete tipos de carné establecidos. Permitía que uno de estos carnés fuera la licencia para portar armas pero no los carnés universitarios.



La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito falló el año pasado, por una votación de 9-6, que Texas violó la Ley del Derecho al Voto en base a testimonios de que los hispanos son dos veces más propensos que blancos a carecer de carnés aceptables, tal como lo requiere la ley. Los negros son tres veces más propensos que los blancos a no tener estos tipos de identificación.



Los residentes de bajos ingresos de Texas también son más propensos a carecer de los documentos necesarios para obtener un carné estatal gratuito de elector, de acuerdo con expertos que apoyaron el desafío.



La Corte Suprema ha estado funcionando con solo ocho jueces desde que murió el juez Antonin Scalia hace casi un año.



El presidente Donald Trump ha dicho que nominará pronto a su sucesor, y que esa persona ya podría estar trabajando si es que el caso regresara a la Corte Suprema.