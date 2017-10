EU: Revelan autopsia de mujer que presuntamente fue asesinada por esposo

(GH)

Wake Co grand jury indicts Matthew Phelps for murder of wife Lauren Hugelmaier. He said he wasn't conscious due to taking cough syrup. @wncn pic.twitter.com/ebF8qB3bN4 — Robert Richardson (@RobertReport) 26 de septiembre de 2017

Lauren Hugelmaier Phelps Gets Facebook RIPs, Matt’s 911 Call Gets 21.5K Views, Coricidin Cough Syrup Gets Buzz https://t.co/O4qqOtTUfL — Inquisitr News (@theinquisitr) 5 de septiembre de 2017

Un informe de autopsia recién publicado cuenta la historia de la salvaje matanza de una mujer, presuntamente a manos de su marido, que afirma haber despertado de un sueño para encontrar su cuerpo ensangrentado.El informe, obtenido por el medio HuffPost , muestra que Lauren Hugelmaier Phelps, de 29 años, tuvo 123 heridas agudas en su cuerpo.Las lesiones incluyen 24 puñaladas en la cabeza y el cuello, 13 heridas en el torso, tres puñaladas en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho.Phelps murió desangrada por las heridas, según el Dr. Craig Nelson, médico forense de Carolina del Norte.Las heridas eran consistentes infligidas por una cuchilla de un sólo filo.El informe muestra que alguien atacó violentamente a la mujer en la casa de Raleigh que compartía con su esposo, Matthew Phelps, de 27 años.Los policías informaron que Matthew Phelps llamó al 911 aproximadamente la 1:00 de la mañana del 1 de septiembre e informó que encontró el cuerpo de su esposa en su habitación.Dijo que no estaba seguro de lo que le sucedió a su esposa porque, según la transcripción de la llamada, estaba dormido en ese momento."Tuve un sueño, y luego encendí las luces y ella estaba muerta en el piso", dijo Matthew Phelps."Tengo sangre sobre mí, y hay un cuchillo sangriento en la cama, y creo que lo hice".Matthew Phelps señaló al despachador que había tomado medicamentos para el resfrío antes de irse a dormir."Tomé más medicamentos de los que debería", dijo Matthew Phelps."Tomé Coricidin porque sé que puede hacerme sentir bien pero, a veces, no puedo dormir por la noche".Fox News informó que Matthew Phelps, un graduado de Creek Baptist Bible College en Pineville, Kentucky, no tiene antecedentes penales.Según ABC News, la pareja había estado casada menos de un año.Estaba trabajando para un servicio de atención jurídica mientras perseguía el sueño de convertirse en pastor, le dijo un amigo a ABC News.Según los informes, su esposa vendió productos para una compañía de velas.Por ahora, Matthew Phelps está detenido sin fianza en la cárcel del condado de Wake.La fecha del juicio no se ha establecido.